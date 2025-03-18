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Образование Общество

В губдуме высказались об ограничении поступления детей в 10-е классы

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 марта, на заседании комитета губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике обсудили работу профильных министерств правительства Самарской области по профориентации молодежи, в том числе школьников. Депутаты подняли вопрос о возможном введении ограничений на поступление детей в 10-е классы.

Фото: Волга Ньюс

Председатель комитета Анна Дубасова сообщила, что от избирателей уже поступают вопросы на эту тему:

"В Москве и в Подмосковье начинается проект, по которому они планируют в десятый класс не всех пускать. Ну, он такой очень спорный, связан с тестированием и так далее. Вызывает массу противоречий. В Самарской области тоже не всех будут пускать в десятые классы или как?".

Ответное слово взяла руководитель департамента профессионального образования и организационной деятельности регионального минобра Ольга Лысикова. Она отметила, что пока такие нововведения в Самарской области не планируются. При этом, судя по словам чиновницы, уже сейчас большинство школьников предпочитают после 9-го класса продолжить обучение в заведениях среднего профессионального образования.

Что касается инициативы, о которой сообщила Анна Дубасова, то ее сейчас рассматривают в Госдуме. Законопроект называется "О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования". Согласно ему, некоторые регионы, в том числе Москва, смогут самостоятельно устанавливать порог баллов для перехода в 10-е классы. Школьники, которые не наберут минимальное число баллов, смогут получить поблажки для поступления в техникумы и колледжи. А те, кто сразу решит идти туда, а не в 10-й класс, смогут сдавать только два предмета вместо четырёх: русский и математику.

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