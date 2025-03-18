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ВТБ: мошенники ищут "ошибочного получателя" посылки ОТП Банк вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными по версии "Выберу.ру" Поддержка для МСП: НОВИКОМ наращивает выдачи экспресс-гарантий Представители РСХБ и РССМ подписали соглашение о сотрудничестве в Самарской области Самый масштабный на Урале турнир "Что? Где? Когда?" прошел при поддержке НОВИКОМа

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ВТБ: мошенники ищут "ошибочного получателя" посылки

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ предупреждает о росте на 30% случаев мошенничества, связанных с ошибочным получением несуществующих посылок. Злоумышленники от имени транспортной компании и получателя бандероли просят оплатить стоимость посылки или таможенный сбор за нее. После перевода денег или оплаты по QR-коду мошенники сразу исчезают.

Мошенники работают командой, где каждый выполняет свою роль в схеме обмана. Один представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы. Он сообщает о поступлении посылки на имя жертвы и необходимости срочного выкупа и оплаты таможенных сборов. Далее подключается сообщник, который выдаёт себя за "настоящего получателя" посылки. Он убеждает жертву не только получить за него посылку, но и оплатить несуществующие сборы, угрожая штрафами от таможни и проблемами с правоохранительными органами. Мошенник обещает вернуть все деньги в момент передачи бандероли. Как только жертва переводит деньги за получение посылки на указанный мошенниками счет, оба злоумышленника исчезают.

"На самом деле никакой посылки не существует — это всё часть продуманной мошеннической схемы. Напарник в роли получателя бандероли появляется, чтобы окончательно убедить жертву в реальности происходящего. Все их обещания вернуть деньги, угрозы о штрафах — не более чем манипуляция, чтобы выманить у человека деньги. Если вам звонят с подобными историями, лучше всего прекратить общение и обратиться в официальные службы для проверки информации. Будьте внимательны к предложениям, которые поступают из незнакомых источников", — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

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