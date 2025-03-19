ХК "Лада" проиграл "Амуру" - 2:3

Двумя перестановками в составе ограничился тренерский штаб "автозаводцев" после крупной победы над "Нефтехимиком" — выздоровевший Александр Волков появился на льду в четвертой пятерке вместо Рафаэля Бикмуллина, а сменщиком Александра Трушкова был заявлен страж ворот "Ладьи" и один лучших голкиперов МХЛ в нынешнем сезоне Данила Овчарик.

С ощутимым преимуществом тольяттинского коллектива прошел первый игровой отрезок. Хозяева много владели шайбой в зоне соперника и дважды зарабатывали большинство, однако преодолеть сопротивление обороны "Амура" никак не получалось. Хабаровчанам приходилось в основном рассчитывать на скоростные контратаки, а на 16-й минуте у "тигров" еще случилась и вынужденная вратарская рокировка — Мэтт Джурусик после столкновения с Никитой Попугаевым и Виктором Балдаевым не смог продолжить матч, его заменил Виктор Кобозев.

На старте второй трети волжане внезапно упустили инициативу и на 23-й минуте пропустили — Кирилл Слепец примчался на пятак и замкнул передачу Артура Гиздатуллина от лицевого борта. 0:1. Буквально сразу же в воротах "Лады" оказалась еще одна шайба, однако тренерский штаб тольяттинцев воспользовался правом на челлендж и по итогам видеопросмотра арбитры взятие ворот отменили, зафиксировав у одного из хабаровчан игру высоко поднятой клюшкой. Далее "автозаводцы" сумели выправить ситуацию и до середины поединка отличились дважды. Сперва Дмитрий Кугрышев с ползоны зарядил точно с кистей, выдержав перед этим солидную паузу, а затем Алексей Ожгихин подкараулил отскок после броска Ивана Романова и добил снаряд в цель — 2:1. В итоге на перерыв подопечные Павла Зубова отправились лидерами, упустив еще несколько моментов до сирены.

В заключительном периоде территориальное преимущество "Лады" было не столь очевидным и на исходе 49-й минуты хабаровчане сравняли счет — дубль оформил Кирилл Слепец, вогнавший шайбу под перекладину. 2:2. На этом хоккеисты "Амура" не остановились и уже в концовке встречи вновь вырвались вперед. Перехват в нейтральной зоне обернулся быстрым контрвыпадом, который увенчался точным выстрелом Вячеслава Грецкого со средней дистанции — 2:3. Времени на спасение у волжан было еще предостаточно, но даже появление на площадке шестого полевого вместо вратаря не позволило выправить положение. "Лада" уступила — 2:3.

В четверг, 20 марта, тольяттинцы в родных стенах снова сыграют против "Амура" и этот матч станет заключительным на домашнем льду в сезоне 2024/2025.