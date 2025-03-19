УФНС России по Самарской области: на вебинаре расскажут, как работает "Витрина Имущества Банкротов"

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Сегодня, 19 марта, в 11.00 состоится вебинар по теме: "Витрина Имущества Банкротов" — маркетплейс, где можно купить имущество должника-банкрота". Спикером мероприятия выступит заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Самарской области Людмила Сударикова.