УФНС России по Самарской области: на вебинаре расскажут, как работает "Витрина Имущества Банкротов"

Сегодня, 19 марта, в 11.00 состоится вебинар по теме: "Витрина Имущества Банкротов" — маркетплейс, где можно купить имущество должника-банкрота". Спикером мероприятия выступит заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Самарской области Людмила Сударикова.
В программе вебинара:
- Новый проект Федеральной налоговой службы "Витрина имущества банкротов": цель и преимущества.
- Какое имущество можно купить на маркетплейсе "Витрина имущества банкротов".
- Доступный и понятный сервис для покупателя, не посвященного в тонкости банкротного процесса.
- Ответы на вопросы.
Кроме того, в ходе вебинара эксперт самарской налоговой службы ответит на вопросы, поступившие заранее, а также во время прямого эфира. Вебинар бесплатный, предварительная регистрация обязательна по ссылке.
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