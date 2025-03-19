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Финансы Экономика и бизнес

УФНС России по Самарской области: на вебинаре расскажут, как работает "Витрина Имущества Банкротов"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, 19 марта, в 11.00 состоится вебинар по теме: "Витрина Имущества Банкротов" — маркетплейс, где можно купить имущество должника-банкрота". Спикером мероприятия выступит заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Самарской области Людмила Сударикова.

В программе вебинара:

  • Новый проект Федеральной налоговой службы "Витрина имущества банкротов": цель и преимущества.
  • Какое имущество можно купить на маркетплейсе "Витрина имущества банкротов".
  • Доступный и понятный сервис для покупателя, не посвященного в тонкости банкротного процесса.
  • Ответы на вопросы.

Кроме того, в ходе вебинара эксперт самарской налоговой службы ответит на вопросы, поступившие заранее, а также во время прямого эфира. Вебинар бесплатный, предварительная регистрация обязательна по ссылке.

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