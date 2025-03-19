Под Самарой огонь от загоревшегося в движении колеса грузовика перекинулся на прицеп

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 19 марта, в 6:11 в пожарную охрану поступило сообщение о ДТП на 170 км дороги "Большая Черниговка — Самара". Там произошло возгорание колеса при движении автомобиля Volvo с последующим распространением пожара на прицеп.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"