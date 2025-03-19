16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Росгосстрах" запустил акцию "Весна — красна!" с выгодой до 25% при страховании жилья ВСК вошла в тройку лидеров рейтинга цифровизации SDI 360 Страховой Дом ВСК пополнил портфолио своих продуктов: "Каско с топливом" для автопарков ВСК в 2024 году выплачивала клиентам свыше 141 млн рублей в день "Росгосстрах" рассказал о самом дорогом случае лечения после укуса клеща

Страхование Финансы

"Росгосстрах" запустил акцию "Весна — красна!" с выгодой до 25% при страховании жилья

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 16 марта "Росгосстрах" запустил акцию по страхованию квартир и строений "Весна — красна!". Она предоставляет возможность новым клиентам компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира. Фундаментальное решение" и "Дом. Фундаментальное решение".

Согласно условиям договора, заключенного по весенней акции "Росгосстраха", имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

Еще дешевле — до 30% выгоды — обойдется полис страхователям, договор с которыми будет оформлен по акции "Флагманский сезон" с помощью цифровой платформы "Флагман". Объединившая в единое целое ряд информационных систем компании, платформа призвана стать для агентов и офисных менеджеров удобным и современным инструментом для работы с клиентами, позволяя оформлять полисы как с компьютера, так и с мобильного телефона или планшета, и тем самым максимально защищая имущество, здоровье и гражданскую ответственность страхователей.

"По итогам 2024 года общий объем выплат "Росгосстраха" по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,4 млрд рублей — эта сумма оказалась почти на 19% больше, чем годом ранее. И мы фиксируем, что из года в год выплаты за жилье только растут. Так, в прошлом году аномально теплая весна обернулась масштабными паводками: в "Росгосстрахе" выплаты клиентам компании за поврежденное в воде жилье увеличились в пять раз, — говорит член Правления — руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — Миллионы наших клиентов чувствуют себя спокойно благодаря полису от "Росгосстраха", в который включены все основные риски для жилья, в том числе риски падения БПЛА. Оформить страховой договор в "Росгосстрахе" просто, тем более что мы внедрили для страховых агентов такой рабочий инструмент, как цифровая платформа "Флагман", которая позволяет перейти от бумажных полисов к цифровым продажам".

Акции "Весна — красна!" и "Флагманский сезон" действуют до 15 июня 2025 года в агентском и офисном каналах продаж "Росгосстраха". Узнать подробнее об условиях можно, обратившись в ближайший офис "Росгосстраха" или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6