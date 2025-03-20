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В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов ветеранам Самарской области вручают памятные медали Ученые Самарского политеха разработали оригинальный фундамент для нефтяных резервуаров и систему устранения просадок грунта под ним Кадры для нефтянки: студенты СПК испытали себя на чемпионате «Профессионалы» Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней Более 50 мигрантов в самарском хостеле проверили полицейские

Общество

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов ветеранам Самарской области вручают памятные медали

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 марта 2025 года, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов посетил с рабочим визитом Красноярский район и вручил медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." труженице тыла Агафье Ивановне Кириловой. 19 марта ей исполнилось 100 лет.

Жизненный путь Агафьи Ивановны нельзя назвать легким, но она никогда не теряла оптимизма, позитивного настроя и силы духа. "Когда началась война, мне было 16 лет. Я многое повидала, много, где поработала: и пахала на лошадях, и боронила, и убирала хлеб на комбайне, и своими руками строила ферму. Хлебнула и голода, и холода", — рассказывает ветеран.

Смирнов поблагодарил Агафью Ивановну за нелегкий труд на благо родной земли, пожелал крепкого здоровья и вручил памятную медаль.

Знака отличия удостоилась и Нина Игнатьевна Дворянкина. В марте ей исполняется 95 лет. В военные годы она трудилась в колхозе. После Великой Отечественной войны женщина вышла замуж и воспитала троих детей.

Ветераны получили памятные подарки от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Михаил Смирнов подчеркнул, что навестить ветеранов и поздравить их с приближающимся праздником Великой Победы для него — большая радость. "Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов — это величайшее событие, которое нас всех сформировало. В преддверии празднования 80-летия Победы все члены правительства, сотрудники Администрации Губернатора навещают ветеранов, чтобы лично вручить юбилейные медали. Я сегодня с большим удовольствием и от всего сердца выполнил эту миссию", — сказал он.

Председатель правительства отметил, что, несмотря на возраст, ветераны хранят память о том, как победили, как трудились, что пережили ради свободы и независимости страны, и передают эту память новым поколениям.

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