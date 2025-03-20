Энергетики "Т Плюс" отобрали лучшие проекты для инженерного чемпионата CASE-IN

Представители Самарского филиала "Т Плюс" оценили студенческие проекты XIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN в секции "Теплоэнергетика". Основная тема этого года — технологические инновации.
Перед участниками самарского отборочного этапа организаторы поставили задачу обеспечить теплоснабжение объекта, удалённого от действующих энергосистем и газопроводов. Альтернативные решения кейса от восьми студенческих команд оценивали специалисты Самарского филиала "Т Плюс", а также преподаватели Самарского государственного технического университета (СамГТУ).
"Задача, поставленная перед студентами, стала стимулом для поиска интересных, нестандартных технических решений. Учитывая, что сегодня все тепловые источники "Т Плюс" в регионе работают на газе, непросто найти эффективную и экономически обоснованную замену этому виду топлива. Участники чемпионата не ограничивали себя в выборе вариантов. Например, призёры в качестве топлива выбрали подсолнечную лузгу и древесные отходы", — поделился впечатлениями технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.
Призёром регионального отборочного этапа стала команда GreenGoats, чьи участники уже не первый год совмещают учёбу в СамГТУ с работой на самарских электростанциях. В конце мая — начале июня 2025 года победители выступят в финальном этапе XIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Он пройдет в Москве.
Международный инженерный чемпионат CASE-IN — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. "Т Плюс" ежегодно выступает партнёром инженерного чемпионата. Молодые сотрудники филиалов участвуют в отборочных этапах Лиги молодых специалистов, а представители компании выступают в качестве экспертов CASE-IN.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения