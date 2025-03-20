Энергетики "Т Плюс" отобрали лучшие проекты для инженерного чемпионата CASE-IN

Представители Самарского филиала "Т Плюс" оценили студенческие проекты XIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN в секции "Теплоэнергетика". Основная тема этого года — технологические инновации.

Перед участниками самарского отборочного этапа организаторы поставили задачу обеспечить теплоснабжение объекта, удалённого от действующих энергосистем и газопроводов. Альтернативные решения кейса от восьми студенческих команд оценивали специалисты Самарского филиала "Т Плюс", а также преподаватели Самарского государственного технического университета (СамГТУ).

"Задача, поставленная перед студентами, стала стимулом для поиска интересных, нестандартных технических решений. Учитывая, что сегодня все тепловые источники "Т Плюс" в регионе работают на газе, непросто найти эффективную и экономически обоснованную замену этому виду топлива. Участники чемпионата не ограничивали себя в выборе вариантов. Например, призёры в качестве топлива выбрали подсолнечную лузгу и древесные отходы", — поделился впечатлениями технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Призёром регионального отборочного этапа стала команда GreenGoats, чьи участники уже не первый год совмещают учёбу в СамГТУ с работой на самарских электростанциях. В конце мая — начале июня 2025 года победители выступят в финальном этапе XIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Он пройдет в Москве.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. "Т Плюс" ежегодно выступает партнёром инженерного чемпионата. Молодые сотрудники филиалов участвуют в отборочных этапах Лиги молодых специалистов, а представители компании выступают в качестве экспертов CASE-IN.