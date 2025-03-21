Глаза разбегаются: кино, сериалы, ТВ, музыка и книги — в подписке "Всё в одном" от Wink

Онлайн-кинотеатр Wink представил мультиподписку "Всё в одном", которая открывает доступ сразу к трем развлекательным сервисам. Пользователи могут смотреть фильмы, сериалы и телеканалы в онлайн-кинотеатре Wink, а также слушать музыку или аудиокниги в приложениях "Wink Музыка" и "Wink Книги".
Всего в мультиподписке Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) доступно более 50 тысяч фильмов и сериалов, свыше 50 миллионов музыкальных треков и больше 40 тысяч аудиокниг. Кроме того, пользователи смогут загрузить каталог видеоигр, чтобы проходить квизы на большом экране.
Стриминговые сервисы "Wink Музыка" и "Wink Книги", а также каталог игр в онлайн-кинотеатре были запущены в 2024 году. В феврале 2025-го каталог книг значительно увеличился — сейчас подписчикам доступны произведения разных жанров от ведущих российских издательств: от классики до последних новинок. Пользователи имеют возможность прослушивать и скачивать аудиокниги, получать персональные рекомендации, знакомиться с книжными подборками и добавлять заинтересовавшие произведения в избранное. При этом ознакомительные фрагменты аудиокниг доступны без оформления подписки. В "Wink Музыке" рекомендательный алгоритм "Мой поток" составит индивидуальный плейлист в соответствии с предпочтениями пользователя.
Подключить мультиподписку "Всё в одном" можно в личном кабинете на сайте Wink.ru, а также в приложениях онлайн-кинотеатра Wink и на странице wink.ru/one. Стоимость подписки — 399 рублей в месяц, при этом ее оформление позволит существенно сэкономить, так как оплата всех сервисов по отдельности обойдется в два с половиной раза дороже. Новые пользователи могут бесплатно пользоваться подпиской 30 дней.
В рекламной кампании мультиподписки "Всё в одном" приняли участие актрисы из сериалов, доступных в онлайн-кинотеатре Wink: Мила Ершова ("Неверные", "Трудные подростки"), Лиза Ищенко ("Лгунья") и Алана Чочиева ("Любовь зла").
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..