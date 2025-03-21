Проверили свои знания: как студенты ТКК выступили на чемпионате «Профессионалы»

Самарский технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова (ТКК) стал одним из активных участников регионального этапа чемпионатного движения «Профессионалы». В каких направлениях студенты ТКК традиционно сильны? Каковы результаты выступления ребят в этом году? Какие компетенции примет колледж в рамках «Абилимпикса» - чемпионата для студентов с ограниченными возможностями здоровья? Мы побывали в ТКК и узнали ответы на эти и другие вопросы из первых уст.

Дают путевку в жизнь

Технологический колледж имени Н. Д. Кузнецова (ТКК) по праву считается родоначальником компетенции "Ландшафтный дизайн" и "Флористика" в Самарской области. Учреждение среднего профессионального образования (СПО) развивает направление около 10 лет и являлось сертифицированном центром этой компетенции с собственной базой.

В колледже преподают талантливые и опытные педагоги по специальности "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства". Особо студенты отмечают Ольгу Анатольевну Грачеву и Любовь Анатольевну Кузнецову. Их обучающиеся показывают высокие результаты на конкурсах профессионального мастерства.

Нельзя не отметить работу педагогического коллектива колледжа со студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья. В ТКК для таких ребят предусмотрено обучение по нескольким специальностям, среди которых рабочий зеленого хозяйства, садовник, комплектовщик изделий, архивариус, уборщик производственных помещений.

Эти студенты тоже принимают участие в соревнованиях профмастерства, которые называются "Абилимпикс" (сокращение от англ. Olympics of Abilities — "олимпиада возможностей" — Прим. ред.). Конкурс призван обеспечить профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействовать их трудоустройству и социализации.

Автор фото: Ирина Попова

"Не было ни одного года, когда бы наши студенты не заняли в этих соревнованиях призовых мест. Ребята успешно выступают на "Абилимпиксе" в компетенциях "Сварочные технологии", "Обработка текста", "Станочные работы". 25 апреля колледж примет несколько компетенций регионального этапа "Абилимпикса": "Ландшафтный дизайн", "Флористика", "Клининг", "Вязание крючком", — рассказал директор ТКК Андрей Сакеев.

Варили на время

Традиционно сильно выступают студенты ТКК в компетенции "Сварочные технологии" чемпионатного движения "Профессионалы".

Задание для сварщиков в этом году было непростым и состояло из 7 модулей, на выполнение которых было отведено 18 часов.

В первом модуле конкурсантам предстояло сварить образцы пластин толщиной 10 мм, образец трубы диаметром 114 мм и с толщиной стенки 8 мм. При этом пространственное положение образцов определялось жеребьевкой. Первый модуль выполнялся ручной дуговой сваркой. Второй модуль выполнялся полуавтоматической сваркой в среде защитного газа.

Автор фото: Ирина Попова

Еще студентам предстояло сварить сборную конструкцию из листа металла толщиной 6 мм и трубы диаметром 57 мм. Потом изделие проверяли давлением. "В следующей конструкции толщина металла уже 10 мм. Ее проверяют гидроиспытанием: в идеале она должна выдержать давление 60 бар. И плюс было три задания, которые нужно было выполнить в среде защитного газа аргона плавящимся электродом: это алюминиевая конструкция, конструкция из нержавеющей стали и конструкции из черного металла", — сообщил старший мастер ТКК, эксперт компетенции "Сварочные технологии" Юрий Филиппов. Он отметил, что критерии оценки работ конкурсантов были очень серьезные.

"Обязательно нужно знать, какие бывают дефекты, нужно досконально изучить ГОСТы. Также конкурсант должен знать слесарный курс, уметь пользоваться измерительным инструментом. Готовясь к чемпионату, мы изучали все сварные швы во всех пространственных положениях", — вспоминает Юрий Викторович.

Одним из конкурсантов в компетенции "Сварочные технологии" стал студент третьего курса ТКК Роман Вязов. Это уже второй его опыт участия в чемпионатном движении "Профессионалы". В первый раз Роман не смог занять призовое место. Но учел свои ошибки.

Автор фото: Ирина Попова

"Во второй раз мне было уже участвовать немного проще, потому что я уже знал, как проходят соревнования. Перед ними я повторял все азы, всю базу, тренировался на заготовках", — рассказал Роман. По его признанию, самыми сложными и самыми ответственными были первые два модуля, так как за них эксперты присваивают больше всего баллов. "Нужно все грамотно собрать, сварить, чтобы все соответствовало техническому заданию. Остальные модули уже быстрее пошли", — поделился впечатлениями студент.

Команда экспертов проверяла, корректно ли выполнена сборка, а затем давала разрешение на сварку.

Роман вспоминает, что первый модуль все участники выполнили синхронно, а в дальнейшем ребята начали работать в разных темпах. "Я шел в отрыв практически на целый модуль от всех конкурсантов. В этом мне помог мой опыт, который я уже приобрел, впервые участвуя в чемпионате. К тому же на соревнованиях нужно работать в том темпе, в котором ты учился. Я привык работать в более быстром темпе", — отметил Роман.

Источник фото: предоставлено ТКК

В итоге студент ТКК занял второе место в этой компетенции и попал в резерв сборной команды, которая будет представлять Самарскую область на следующем этапе чемпионатного движения "Профессионалы" — межрегиональном.

Выполнили точные замеры

Удачным оказался дебют ТКК в компетенции "Цифровая метрология". Здесь конкурсантам предстояло выполнить задания в четырех модулях. Первый — это контроль качества партии промышленной продукции: у студентов было несколько вариантов деталей, которые они должны были правильно измерить и правильно составить протокол этих измерений. Второй модуль — работа с видеоизмерительной машиной. В третьем задании конкурсанты с помощью программного обеспечения и измерительного инструмента проводили калибровку штангенциркуля. Четвертый модуль — это установка координат измерительной машины с помощью программного обеспечения.

Автор фото: Ирина Попова

"Это как раз один из элементов цифровой метрологии. Она включает в себя сложные расчеты. Когда выполняется калибровка, нужно правильно сделать замеры, занести всю информацию в Excel", — пояснила преподаватель ТКК, эксперт-наставник в компетенции "Цифровая метрология" Ольга Талалова.

Студент ТКК Илья Андреев занял третье место в этой компетенции. Молодой человек учится только на первом курсе по специальности "Контролер качества машиностроения".

Илья вспоминает, что решился участвовать в соревнованиях с подачи своего классного руководителя в колледже: захотел попробовать свои силы. Подготовка заняла два месяца, причем юноше приходилось еще и посещать специальные занятия в Поволжском государственном колледже, где есть те машины, с которыми предстояло работать на конкурсе. Здесь он познакомился с ребятами из других учреждений СПО и с некоторыми даже подружился.

Автор фото: Ирина Попова

"А в нашем колледже мы с преподавателем работали с инструментами, изучали ГОСТы и калибровку", — добавил Илья.

Больше всего конкурсанту понравился модуль, в котором нужно было провести двухкоординатное и бесконтактное измерение: "Он и лёгкий, и сложный одновременно, многое зависит от того, какая деталь тебе попадется".

Илья признается, что выполнение всех модулей потребовало от него максимальной концентрации и сосредоточенности. Однако он все равно готов еще раз пройти этот путь.

Источник фото: предоставлено ТКК

Источник фото: предоставлено ТКК

Эксперты и участники компетенции "Цифровая метрология". Источник фото: предоставлено ТКК

Участвуя в таких соревнованиях, студенты прежде всего повышают свои профессиональные навыки. А еще — получают возможность психологически адаптироваться к подобным мероприятиям. "Потому что одно дело, когда ты работаешь с мастером, которого ты хорошо знаешь, и в своих родных стенах. И совсем другое, когда ты приходишь на чужую площадку, где за тобой следит масса экспертов, установлено жесткое время, за которое ты должен выполнить это задание, установлен видеоконтроль. Психологически это очень непросто. И те, кто с этим справляется, безусловно, приобретают очень значимый опыт", — резюмировал директор ТКК Андрей Сакеев.