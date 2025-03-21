Эксперт билайна назвал тренды ИИ на рынке смартфонов в 2025 году

Эксперт билайна рассказал о ключевых трендах искусственного интеллекта (ИИ) на рынке смартфонов в 2025 году. Одним из главных направлений, как сообщил Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна, станет глубокая интеграция ИИ во все аспекты работы устройств, которая превратит их в "интеллектуальных компаньонов".
"В 2025 году ваш смартфон станет намного умнее, — отметил эксперт, — Искусственный интеллект будет интегрирован во все: от камеры до энергопотребления и голосовых ассистентов. Большинство вычислений будет выполняться прямо на устройстве, без подключения к облачным серверам. Это даст возможность создавать и редактировать контент в режиме реального времени даже без интернета".
Крупнейшие игроки рынка, по словам Романова, уже сейчас активно развивают собственные ИИ-системы: "У Google есть Gemini, у Samsung —ф Galaxy AI, а Apple работает над Apple Intelligence. Эти системы будут работать как мощные нейросети, подобные "Джарвису" из "Железного человека", позволяя взаимодействовать со смартфоном любым удобным способом: через текст, фото или голосовые команды".
В контексте развития ИИ в смартфонах имеет значимость и развитие сетей 5G: "Сети 5G обеспечивают высокую скорость передачи данных и объединяют устройства в единую сеть "умного" города. Благодаря этому смартфоны смогут анализировать данные из множества источников с минимальными задержками".
А оперативные задачи помогут решать чипы, специально разработанные для ИИ. Этим, по словам Романова, например, занимаются Apple, Samsung, а также Qualcomm.
Говоря о безопасности, эксперт подчеркнул еще одну важную роль искусственного интеллекта: "Умные алгоритмы уже сейчас могут выявлять мошенников во время разговоров, проверять подлинность документов и изображений. В дальнейшем мошенников можно будет вычислить не только по голосу, но и по видео. На рынке уже появились детекторы дипфейков для мобильных телефонов, и эта тенденция будет только усиливаться".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..