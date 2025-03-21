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Образование Общество

РСХБ представил карьерную площадку "Я в Агро" на Всероссийском слёте агроклассов

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Карьерные маршруты, геймификация, специальные стипендии и современные учебные материалы — Россельхозбанк поделился планами участия в развитии агротехнологического образования школьников на Всероссийском слете агроклассов. Мероприятие стартовало 19 марта в Москве на площадке Национального центра "Россия" для более 400 представителей агрошкол и школ-хозяйств из 60 регионов страны.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В российских школах к 2030 году планируется создать 18 тысяч профильных агротехклассов. Их открытие необходимо для внедрения бесшовного образования в аграрной сфере и решения кадрового вопроса отрасли. С целью построения диалога между образовательными учреждениями и государственными институтами Россельхозбанк выступил генеральным партнером Всероссийского форума руководителей агрошкол и агроклассов (Всероссийский слёт агрошкол), организованным Минсельхозом России и партией "Единая Россия".

"Как опорный Банк АПК мы заинтересованы в привлечении в агротех как можно больше молодых и квалифицированных специалистов, вдохновленных работой в отрасли. Одним из решений этой задачи стало создание карьерной платформы РСХБ "Я в Агро", где сейчас представлено порядка 30 000 вакансий от компаний АПК. Более того, она объединяет не только работодателей и будущих специалистов аграрных предприятий, но и вовлекает педагогов в работу с молодежью в современном и удобном формате", — сообщила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Так, на платформе представлены карьерные маршруты от школьной скамьи до работы на аграрном предприятии, лучшие практики агрообразования, методические материалы, информация о конкурсах для молодежи и специальных стипендиальных программах для будущих сельскохозяйственных специалистов. В планах "Я в Агро" — использование игровых элементов в аграрном образовании, конкурсы на разработку современных методических материалов для педагогов, организация бесплатных дополнительных уроков от репетиторов и другие современные методики образовательного процесса для подготовки специалистов АПК.

В деловой программе Всероссийского слета агроклассов приняли участие представители Совета Федерации, Государственной Думы, Минсельхоза России и партии "Единая Россия", ведущие специалисты в сфере аграрного образования и другие акторы развития агроклассов в современной системе образования.

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