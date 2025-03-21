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Образование Общество

Единство науки, бизнеса и образования — РСХБ запускает Цифровой лекторий для молодежи

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк представил масштабный образовательный проект — Цифровой лекторий на платформе "Я в Агро". Это сервис, объединяющий школьников, студентов, преподавателей, учёных и профессионалов АПК в едином информационном пространстве. Разработчики платформы ожидают, что площадка Цифрового лектория будет популярна среди более миллиона пользователей.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Цифровой лекторий станет площадкой для получения знаний от ведущих экспертов отрасли и вдохновит новое поколение аграриев, позволит актуализировать знания для действующих сотрудников и задать вектор развития сельского хозяйства. Лекторий включит в себя контент для всех уровней подготовки — от профориентации школьников до продвинутых технологий для специалистов, а также аккумулирует выступления ректоров аграрных вузов, основателей крупнейших агрохолдингов, учёных с мировым именем и практиков-новаторов.

"Наша цель — показать, что АПК сегодня — это драйвер технологий, карьерных возможностей и научных прорывов. Цифровой лекторий станет мостом между поколениями и секторами отрасли, — отмечает Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова. — Это еще и очередной пример того, как РСХБ поддерживает аграриев не только через финансовые продукты, но и через образовательные инициативы, что в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению отечественного АПК".

Платформа, где встречаются наука, бизнес и образование

Круг тем и спикеров Цифрового лектория обширен. Так, о генетике и селекции будущего молодым специалистам расскажет доктор биологических наук Александр Соловьёв, а о создании первой российской породы свиней или ускоренной селекции сои — ректор Белгородского ГАУ Станислав Алейник. Как в вузах разрабатывают продукты для бизнеса, поделится ректор МВА имени К. И. Скрябина Сергей Позябин, а о реальных кейсах работы и управлениям аграрным предприятиям — основатель "Эко-культуры" Александр Рудаков. О точном земледелии и продвижении агробрендов среди молодёжи готова рассказать совладелец агрохолдинга "Дары Малиновки" Анна Герман, а о цифровом будущем тепличного выращивания овощей — директор по агротехнологиям группы компаний "РОСТ" Евгений Багрянцев.

HR-тренды в АПК

На площадке Цифрового лектория также состоятся прямые эфиры с HR-директорами агрохолдингов и профориентационные вебинары, на котором агрономы, зоотехники, технологи, аналитики данных в АПК и другие профессионалы делятся секретами профессии. А в рамках проекта "Агровектор" студенты представляют свои стартапы топ-менеджерам и получают предложения о работе.

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