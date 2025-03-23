Мужчина погиб на пожаре в поселке под Сызранью

В воскресенье, 23 марта, в 11:32 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании двух бань на ул. Красной в п. Красный Миронов в Сызранском районе, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

На тушение были направлены пожарные расчеты из Октябрьска. К моменту их прибытия площадь пожара составляла 80 кв. м.

Пожар удалось локализовать в 12:06, а ликвидация открытого горения была зафиксирована в 12:23.

В ведомстве отметили, что при пожаре погиб 64-летний мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.