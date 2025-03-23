Хоккеисты "Лады" уступили "Спартаку" в овертайме

ХК "Лада" завершил сезон поражением в Москве.

Перед заключительным матчем в сезоне 2024/2025 тренерский штаб тольяттинцев перешел на игру в четыре пары защитников, позволив 18-летнему Матвею Кривоножкину дебютировать в КХЛ — его партнером в связке стал Владислав Семин. Кроме того, в состав вернулись Егор Морозов и Никита Попугаев, заменив Глеба Семенова и Ивана Романова. В воротах обосновался Александр Трушков.

В первой трети подопечные Павла Зубова практически не покидали свою зону — "красно-белые" доминировали на площадке и постоянно держали в напряжении оборону "Лады". Тольяттинский коллектив крайне редко контратаковал, хотя один хороший момент у гостей был, однако Магомед Шараканов и Рафаэль Бикмуллин не сумели реализовать выход "2 в 1". Благодаря уверенным действиям Александра Трушкова в рамке "автозаводцы" сохранили нули на табло после двадцати минут.

На старте второго игрового отрезка волжане внезапно открыли счет. Дмитрий Кугрышев неспешно разогнал контрвыпад и вывел Никиту Попугаева на оперативный просмотр, чем 81-й номер "Лады" хладнокровно воспользовался и разобрался с голкипером москвичей в ближнем бою. 0:1. Затем вся игра вновь развивалась у владений Александра Трушкова, который на каком-то бешеном кураже отражал все, что летело в его сторону. "Спартак" никак не мог забить, а вот тольяттинцы на 35-й минуте удвоили отрыв. Андрей Алтыбармакян сохранил шайбу в сутолоке у чужих ворот и удачно бросил низом — 0:2.

К сожалению, в начале третьего периода "красно-белым" все-таки удалось расколдовать последний рубеж "Лады" и Николай Голдобин с добивания отправил снаряд в сетку. 1:2. Далее столичная команда продолжила активно идти вперед, создавая одну атаку за другой, и на 53-й минуте отыгралась усилиями Демида Мансурова — 2:2. Несмотря на то, что "Спартак" делал все возможное, чтобы решить исход матча в основное время, тольяттинцы сохранили ничейный результат. Так встреча перетекла в овертайм.

В дополнительной пятиминутке роковым для "автозаводцев" оказалось удаление Александра Волкова и при игре "4 на 3" хозяева организовали комбинацию, которая завершилась голом Павла Порядина. 3:2. Итог — "Лада" уступает в Москве.

За 68 матчей в рамках регулярного чемпионата тольяттинцы набрали 54 очка и заняли 10 место в Восточной конференции, не попав в плей-офф. Сезон завершен.