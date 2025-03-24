В ближайшие дни в Самаре потеплеет до +11 градусов

В ближайшие дни воздух в Самарской области прогреется до +11 градусов. До конца недели температура будет повышаться, прогнозируют синоптики Приволжского УГМС.

В понедельник, 24 марта, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер северный, 3…8 м/с. Температура воздуха +6…+8 °C.

Во вторник, 25 числа, в регионе переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем +6…+11 °C.

В среду, 26 марта, в Самарской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер не изменит скорости и направления, а ночная температура воздуха повысится до -3…+2 °C. Днем столбик термометра поднимется до +6…+11 °C.