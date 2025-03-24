В ближайшие дни в Самаре потеплеет до +11 градусов

В ближайшие дни воздух в Самарской области прогреется до +11 градусов. До конца недели температура будет повышаться, прогнозируют синоптики Приволжского УГМС.
В понедельник, 24 марта, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер северный, 3…8 м/с. Температура воздуха +6…+8 °C.
Во вторник, 25 числа, в регионе переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем +6…+11 °C.
В среду, 26 марта, в Самарской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер не изменит скорости и направления, а ночная температура воздуха повысится до -3…+2 °C. Днем столбик термометра поднимется до +6…+11 °C.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???