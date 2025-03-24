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"Тольяттиазот" провел шестой этап профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ"

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ДК "Тольяттиазот" состоялся шестой этап второго сезона масштабного проекта "Планета ТОАЗиЯ", в котором приняли участие школьники 13 образовательных учреждений Тольятти. В рамках мероприятия прошла защита научно-практических работ "Решительный шаг в науку" и награждение победителей конкурсов видеороликов и сочинений, а также олимпиады по химии.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Темы исследовательских проектов были связаны с видами и свойствами минеральных удобрений, инновационными решениями при их производстве и передовыми разработками в сельском хозяйстве. Оценивало работы жюри, председателем которого выступил директор института химии и энергетики Тольяттинского государственного университета Павел Мельников.

Защита проходила в формате презентации. Эксперты обращали внимание не только на исследовательскую часть, актуальность, новизну и практическую значимость работы, но и качество выступления, умение аргументированно отвечать на вопросы.

По итогам полученных баллов первое место заняла команда гимназии № 39, которая подготовила проект "Снижение интенсивности влагопоглощения карбамидом". Серебряными призерами стали старшеклассники школы № 75 с работой "Совместное использование карбамида и азотных удобрений". Третье место — у школы № 15 и исследования "Применение аммиачной воды в очистке воды".

Все победители в индивидуальном и командном зачете награждены ценными призами от предприятия, а образовательные учреждения получили дополнительные баллы в общей турнирной таблице проекта.

"Во втором сезоне мы расширили проект "Планета ТОАЗиЯ" за счет проведения олимпиады по химии и мастер-классов по публичному выступлению, созданию видеороликов и выполнению научно-практических работ. Все эти знания пригодятся школьникам не только в рамках нашего проекта, но и в дальнейшем — при сдаче экзаменов. Впереди участников ждет экологическая акция и спортивный квест. В мае определится лидер "Планеты ТОАЗиЯ", который получит в подарок мобильную химическую лабораторию", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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