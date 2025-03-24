ВСК: весной россияне обращаются к врачам на 15% реже, чем осенью

Молодые женщины больше других заботятся о своем здоровье, а самым удобным способом записаться к врачу россияне считают телефонный звонок — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по результатам анализа обращений в компанию по ДМС.
По оценкам ВСК, несмотря на то, что весной заболеваемость традиционно растет, в марте — мае ее уровень примерно на 15% ниже, чем осенью. В среднем весной россияне обращаются к врачам минимум 2-3 раза за сезон.
Телефонный звонок по-прежнему является для россиян самым удобным способом записаться на врачебный прием — 55% обращений за консультацией по ДМС. На втором месте — переписка в чате с медицинским советником (22%), на третьем — запись через мобильное приложение (7,6%). Реже всего россияне обращаются за медицинской консультацией при помощи заказа обратного звонка и через сайт.
На долю женщин приходится около 65% обращений по ДМС в ВСК. Больше всего заботятся о своем здоровье молодые россияне в возрасте 18-25 лет (36%). Также регулярно обращаются к врачам пациенты 25-30 (21%) и 30-35 лет (17%).
Помимо Москвы (57% обращений по ДМС) и Санкт-Петербурга (17%) в топ-5 наиболее болеющих регионов страны по версии ВСК входят:
- Свердловская область (3%)
- Новосибирская область (1,7%)
- Тульская область (1,3%)
- Рязанская область (0,7%)
- Омская область (0,6%)
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас