ВСК: весной россияне обращаются к врачам на 15% реже, чем осенью

Молодые женщины больше других заботятся о своем здоровье, а самым удобным способом записаться к врачу россияне считают телефонный звонок — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по результатам анализа обращений в компанию по ДМС.

По оценкам ВСК, несмотря на то, что весной заболеваемость традиционно растет, в марте — мае ее уровень примерно на 15% ниже, чем осенью. В среднем весной россияне обращаются к врачам минимум 2-3 раза за сезон.

Телефонный звонок по-прежнему является для россиян самым удобным способом записаться на врачебный прием — 55% обращений за консультацией по ДМС. На втором месте — переписка в чате с медицинским советником (22%), на третьем — запись через мобильное приложение (7,6%). Реже всего россияне обращаются за медицинской консультацией при помощи заказа обратного звонка и через сайт.

На долю женщин приходится около 65% обращений по ДМС в ВСК. Больше всего заботятся о своем здоровье молодые россияне в возрасте 18-25 лет (36%). Также регулярно обращаются к врачам пациенты 25-30 (21%) и 30-35 лет (17%).

Помимо Москвы (57% обращений по ДМС) и Санкт-Петербурга (17%) в топ-5 наиболее болеющих регионов страны по версии ВСК входят: