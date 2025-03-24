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Кредитный рейтинг ОТП Банка повышен до уровня ruA+

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ОТП Банка до ruA+, что подтверждает высокую финансовую надежность и привлекательность банка для клиентов. Ранее банку был присвоен рейтинг ruA с позитивным прогнозом, сообщили в пресс-службе.

Агентство отмечает переход банка в 2023–2024 гг. к устойчиво высокой рентабельности и операционной эффективности: показатель рентабельности капитала (ROE) по РСБУ в среднем за два года превысил 50%, а коэффициент соотношения расходов к операционным доходам (CIR) составил менее 35%.

В 2024 году банк увеличил портфель розничных кредитов: автокредитование выросло втрое, а объем нецелевых потребительских кредитов и кредитных карт совокупно увеличился в полтора раза. По этим направлениям банк входит в 10 крупнейших игроков рынка. В частности, в сегменте POS-кредитования ОТП Банк завершил год в тройке лидеров с долей рынка около 15%. Объем средств розничных клиентов за год увеличился более чем на 50%.

В области развития корпоративного и малого бизнеса в 2024 году фокус был сделан на развитии транзакционных продуктов, оптимизации бизнес-процессов и улучшении клиентского опыта. За прошедший год число активных клиентов выросло примерно на 40%, объем средств юридических лиц увеличился более чем на 80%.

"Эксперт РА" также отмечает эффективное стратегическое планирование и регламентацию деятельности банка, высокую квалификацию и богатый опыт руководства, развитую систему риск-менеджмента и высокий уровень цифровизации банковских услуг.

По мнению агентства, движение в направлении заданных целей соответствует возможностям банка в сложившейся рыночной конъюнктуре и будет способствовать дальнейшему укреплению его конкурентных позиций.

Гид потребителя

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