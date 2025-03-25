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"Транспорт будущего" пригласил тольяттинцев на семинар с необычной темой

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 28 марта состоится очередной семинар Русской инженерной школы. На этот раз участников мероприятия ждет необычная тема и большой гость из Москвы.

  • Что происходит с современным человеком?
  • Почему мы не думаем о прошлом и будущем?
  • Почему заменяем настоящее виртуальной реальностью?
  • Как спасти Человека, как вернуть прошлое и будущее молодёжи?
  • Как, в конце концов, выстроить корпоративную среду, в которой рождаются прорывные идеи?
  • Возможно ли жить полной жизнью и найти себя в современной реальности?

Обо всем этом — на семинаре доктора исторических наук, профессора факультета политологии МГУ Вардана Багдасаряна.

Если интересно, регистрация по ссылке.

Количество мест ограничено.

Семинар пройдет на площадке компании "Транспорт будущего" в особой экономической зоне. Начало в 17:00, участие бесплатно.

Как добираемся? Автобусы отправятся в 16:00 с парковки возле центрального входа в торговый центр "Парк Хаус".

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