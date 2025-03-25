"Транспорт будущего" пригласил тольяттинцев на семинар с необычной темой

В Тольятти 28 марта состоится очередной семинар Русской инженерной школы. На этот раз участников мероприятия ждет необычная тема и большой гость из Москвы.
- Что происходит с современным человеком?
- Почему мы не думаем о прошлом и будущем?
- Почему заменяем настоящее виртуальной реальностью?
- Как спасти Человека, как вернуть прошлое и будущее молодёжи?
- Как, в конце концов, выстроить корпоративную среду, в которой рождаются прорывные идеи?
- Возможно ли жить полной жизнью и найти себя в современной реальности?
Обо всем этом — на семинаре доктора исторических наук, профессора факультета политологии МГУ Вардана Багдасаряна.
Если интересно, регистрация по ссылке.
Количество мест ограничено.
Семинар пройдет на площадке компании "Транспорт будущего" в особой экономической зоне. Начало в 17:00, участие бесплатно.
Как добираемся? Автобусы отправятся в 16:00 с парковки возле центрального входа в торговый центр "Парк Хаус".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения