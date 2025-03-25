Управленческая команда Самарской области участвует в программе "PROКЛАСТЕРЫ" минпромторга России

В четвертом потоке методической программы минпромторга России "PROКЛАСТЕРЫ", реализуемой АНО ДПО "Институт экономики знаний" при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России принимает участие команда Самарской области. В состав команды вошли представители регионального минпромторга, Гарантийного фонда Самарской области, торгово-производственной компании "Брик" и группы компания "Акрон Холдинг".
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что от принятых управленческих решений напрямую зависят экономический рост и социальное благополучие жителей региона.
В этом году в программе "PROКЛАСТЕРЫ" рекордное количество участников — 195 представителей из 55 субъектов Российской Федерации. Для них организованы практико-ориентированные вебинары по вопросам создания и развития промышленных кластеров, консультации с экспертами. В июле в Омске пройдет защита проектов.
Управленческим командам предстоит разработать два проекта по созданию промышленных кластеров "Алюминиевый кластер" и "Высокоточной приводной техники", в которые войдут не менее 11 промышленных предприятий и будут реализованы не менее 6 импортозамещающих проектов.
Важность программы для развития промышленной инфраструктуры отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков: "Сегодня создание промышленных кластеров позволяет выстраивать кооперационные цепочки, что в свою очередь способствует снижению себестоимости производимой продукции и укреплению прямых связей между предприятиями. Это важный инструмент поддержки промышленников. Благодаря созданию кластеров участники могут использовать меры государственной поддержки: льготное кредитование под 9,3% годовых на суммы от 2 до 100 миллиардов рублей, безвозвратная субсидия до 150 миллионов рублей на закупку стартовой партии продукции, а также снижение страховых взносов по фонду обязательного социального страхования до 7,6%".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..