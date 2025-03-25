Управленческая команда Самарской области участвует в программе "PROКЛАСТЕРЫ" минпромторга России

В четвертом потоке методической программы минпромторга России "PROКЛАСТЕРЫ", реализуемой АНО ДПО "Институт экономики знаний" при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России принимает участие команда Самарской области. В состав команды вошли представители регионального минпромторга, Гарантийного фонда Самарской области, торгово-производственной компании "Брик" и группы компания "Акрон Холдинг".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что от принятых управленческих решений напрямую зависят экономический рост и социальное благополучие жителей региона.

В этом году в программе "PROКЛАСТЕРЫ" рекордное количество участников — 195 представителей из 55 субъектов Российской Федерации. Для них организованы практико-ориентированные вебинары по вопросам создания и развития промышленных кластеров, консультации с экспертами. В июле в Омске пройдет защита проектов.

Управленческим командам предстоит разработать два проекта по созданию промышленных кластеров "Алюминиевый кластер" и "Высокоточной приводной техники", в которые войдут не менее 11 промышленных предприятий и будут реализованы не менее 6 импортозамещающих проектов.

Важность программы для развития промышленной инфраструктуры отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков: "Сегодня создание промышленных кластеров позволяет выстраивать кооперационные цепочки, что в свою очередь способствует снижению себестоимости производимой продукции и укреплению прямых связей между предприятиями. Это важный инструмент поддержки промышленников. Благодаря созданию кластеров участники могут использовать меры государственной поддержки: льготное кредитование под 9,3% годовых на суммы от 2 до 100 миллиардов рублей, безвозвратная субсидия до 150 миллионов рублей на закупку стартовой партии продукции, а также снижение страховых взносов по фонду обязательного социального страхования до 7,6%".