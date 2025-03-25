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Хоккей Спорт

Команда "Тольяттиазота" по хоккею с мячом стала серебряным призером чемпионата Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Корпоративная команда ТОАЗа заняла второе место в чемпионате Самарской области по хоккею с мячом. Титул вице-чемпионов сборная предприятия завоевывает второй год подряд.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Матчи игрового сезона 2024–2025 гг. проходили в Новокуйбышевске. Команда "Тольяттиазота" стала единственной, представляющей город Тольятти. В рамках чемпионата хоккеисты Компании выходили на лед с соперниками из Самары и Новокуйбышевска.

Две игры закончились для "Тольяттиазота" победой с колоссальной разницей в счете: 10:3 в матче с командой "Волжане" и 11:3 — с хоккейным клубом "Самара". Итоговая встреча турнира с "Нефтехимиком" принесла команде ТОАЗа почетное второе место.

Лучшими игроками стали капитан команды Альберт Петрухин, нападающий Рустам Хаерланамов и полузащитник Виктор Лютиков.

Продолжением игрового сезона для сборной Компании станет традиционный турнир памяти Владимира Тимошенко, в котором встретятся хоккеисты из Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани и Самары.

"Команда "Тольяттиазота" по хоккею с мячом ежегодно доказывает свой высокий уровень профессионализма на соревнованиях регионального и даже международного уровня. Спортивный азарт и воля к победе ветеранов предприятия, составляющих основной костяк команды, приносят им медали различного достоинства. "Тольяттиазот" поддерживает стремления сотрудников и создает необходимые условия для здорового и активного образа жизни, понимая, что инвестиции в спорт сегодня — это инвестиции в будущее", — прокомментировала итоги выступления спортивного коллектива директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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