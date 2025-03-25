16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Руководитель самарского налогового ведомства Кирилл Князев отметил лучших сотрудников налоговой службы Поддерживая МСП: НОВИКОМ разместит средства гарантийного фонда Нижегородской области ВСК: 76% стихийных бедствий в РФ связаны с наводнениями, они наносят домохозяйствам ущерб в 364 тыс. рублей Субсидия до 400 тыс. рублей на лизинг техники HOWO, SITRAK и BAT TRAILER в CARCADE Россельхозбанк возобновил приём заявок на семейную ипотеку в Самарской области

Финансы Экономика и бизнес

Руководитель самарского налогового ведомства Кирилл Князев отметил лучших сотрудников налоговой службы

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня в УФНС России по Самарской области наградили лучших специалистов региональной налоговой службы. За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу, результативный труд по итогам второго полугодия 2024 года Свидетельства о занесении на Доску почета вручены восьми сотрудникам ведомства. Теперь их фотографии размещены на Доске почета лучших сотрудников УФНС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области

За добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области Благодарностью Самарской Губернской Думы отмечена заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Голубева.

Руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев, вручая заслуженную региональную награду Татьяне Голубевой, поблагодарил ее за эффективный профессиональный труд, активное участие в разъяснительной  работе с  собственниками имущества, формировании налоговой культуры жителей региона и подрастающего поколения  с телевизионных экранов  и в  радиоэфирах, а также участием в марафонах налоговой грамотности.  

Более 20 лет Татьяна Голубева трудится в налоговых органах. Пройден большой профессиональный путь от старшего инспектора аналитического отдела налоговой  инспекции в Сызрани до заместителя начальника отдела налогообложения имущества областного Управления в 2021 году. В ее наградном арсенале более 10 благодарностей ведомственных и от различных уровней власти. Весомый результат Управление  показало по итогам 2024 года  — уровень собираемости имущественных налогов в регионе превысил отметку в  98%.

"Для меня всегда это очень волнительный момент, — рассказала Татьяна Голубева, — когда руководитель оценивает твою работу как самый высокий уровень мастерства, квалификации, знаний и опыта".

А достигать таких профессиональных высот сотрудникам налоговой службы во многом помогает непрерывное обучение, организованное в рамках кадровых программ и профессионального развития ФНС.

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6