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Здравоохранение Общество

В самарском Роспотребнадзоре назвали топ-5 самых распространенных инфекций

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало топ-5 самых распространенных инфекционных болезней человека.

"Самые распространенные инфекционные заболевания встречающиеся у человека — ОРВИ, пневмония, ветряная оспа, острые кишечные инфекции (ОКИ), гепатит С", - отмечается в сообщении.

При этом лидирующую позицию занимают ОРВИ, а второе место по широте распространения - у кишечных инфекций.

 

Также в ведомстве напомнили, что своевременная диагностика и профилактика, включая вакцинацию и соблюдение правил гигиены, играют ключевую роль в предотвращении распространения заболеваний.

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