В самарском Роспотребнадзоре назвали топ-5 самых распространенных инфекций

Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало топ-5 самых распространенных инфекционных болезней человека.

"Самые распространенные инфекционные заболевания встречающиеся у человека — ОРВИ, пневмония, ветряная оспа, острые кишечные инфекции (ОКИ), гепатит С", - отмечается в сообщении.

При этом лидирующую позицию занимают ОРВИ, а второе место по широте распространения - у кишечных инфекций.

Также в ведомстве напомнили, что своевременная диагностика и профилактика, включая вакцинацию и соблюдение правил гигиены, играют ключевую роль в предотвращении распространения заболеваний.