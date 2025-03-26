В "КонсультантПлюс" рассказали, как пекарня пыталась раздробить бизнес под видом франчайзинга

Схема работы бизнеса по франчайзи становится все более популярна. Вот и в нашей ситуации Налоговая при проверке столкнулась с работой пяти фирм и десяти предпринимателей под единым брендом пекарни. Вот только у инспекции закралось подозрение: что это не франчайзи, а просто единый бизнес, который нужно срочно переводить на ОСНО и доначислять налоги. Общая сумма налогов, пени и штрафов, насчитанных проверяющими за три года, составила около 380 млн.

Представители пекарни стала спорить. Они доказывали, что указанные организации и предприниматели осуществляли взаимодействие в рамках лицензионных договоров коммерческой концессии ("франшизы"), дающих право вести бизнес другой компании и использовать ее бизнес-модель. При этом пекарня как добросовестный франчайзер не просто продавала права указанным организациям и предпринимателям, но и на всех этапах сопровождала их деятельность.

На что налоговая парировала: "Уж слишком-то вы сопровождали и контролировали. Прямо ни шагу без вас". И помещения арендовала и ремонтировала пекарня. И оборудование она покупала и в аренду франчайзи сдавала. И сотрудников нанимала. И поставщиков искала. И сырье для всех принимала. И рекламой в интересах всех франчайзи озаботилась.

Кроме того, в рекламе для всех организаций и ИП под брендом пекарни были указаны единые телефоны и почта.

Инспекция выяснила, что отдельные ИП, а также должные лица организаций франчайзи были бывшими работниками пекарни. Совпал ip-адрес, с которого вся группа входила в банк-клиент. Совпал и контактный телефон, указанный ИП и организациями, в 2-НДФЛ.

Ну, и сами работники не сильно были в курсе, кто у кого и на кого работает. Знали только, что на пекарню трудятся.

В общем никакой самостоятельности и независимости у франчайзи от главной пекарни не было. Налицо полная подконтрольность, т. е. дробление бизнеса!

Раздробить бизнес под видом франчайзинга не получится. Налоговая при этом использует стандартные доказательства: совместные работники, общее имущество, одни телефоны, бухгалтерия, кадры и т. п. В общем доказывает фактическую подконтрольность одной компании.

Цена вопроса: около 380 миллионов рублей.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации. Компания КонсалтикаПлюс — официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru.