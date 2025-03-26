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Мужчина среднего возраста с 10-летним стажем — кто из водителей предпочитает цифровое урегулирование по ОСАГО ВСК: 76% стихийных бедствий в РФ связаны с наводнениями, они наносят домохозяйствам ущерб в 364 тыс. рублей "Росгосстрах" и Сравни: больше половины россиян волнуются за квартиру, оставляя ее без присмотра "Росгосстрах" запустил акцию "Весна — красна!" с выгодой до 25% при страховании жилья ВСК вошла в тройку лидеров рейтинга цифровизации SDI 360

Страхование Финансы

Мужчина среднего возраста с 10-летним стажем — кто из водителей предпочитает цифровое урегулирование по ОСАГО

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Росгосстрах" назвал топ-10 регионов, в которых автомобилисты в этом году при наступлении страхового случая чаще всего используют цифровое урегулирование убытка — без промежуточного посещения офиса компании. Сегодня клиенты страховщика могут подать заявление дистанционно через личный кабинет, самостоятельно провести осмотр и фиксацию повреждений автомобиля, а затем удаленно отслеживать статус выплатного дела — получить направление на ремонт или денежную выплату. Такой сервис своим страхователям "Росгосстрах" начал предоставлять задолго до того, как он стал обязательным для всех российских страховых компаний, работающих в сфере ОСАГО. И доля страховых случаев по ОСАГО с онлайн-урегулированием уже достигла 43,5%.

Безоговорочным лидером по частоте использования удаленного цифрового урегулирования в ОСАГО в первом квартале 2025 года стала столичная агломерация — на Москву с Подмосковьем приходится пятая часть обращений (20,4%) через личный кабинет клиента "Росгосстраха". Столичные автомобилисты используют цифровое урегулирование в 4 раза чаще водителей из идущего на втором месте Татарстана (5,1%), и в 7 раз чаще, чем клиенты из замыкающей десятку Омской области (2,8%). Помимо этих регионов в топ-10 вошли Пермский край (4,8%), Свердловская область (4,5%), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (4,3%), Удмуртия (3,7%), Башкортостан (3,6%), Самарская (3,4%) и Тюменская (2,9%) области.

Статистика "Росгосстраха" показывает, что мужчины после страхового случая обращаются через личный кабинет клиента чаще женщин — соотношение полов составляет 60:40. Самая большая доля цифрового урегулирования убытков приходится на страхователей в возрасте 35-44 лет (36,2%) и на клиентов со стажем вождения от 10 лет (40,4%).

"Мы постоянно совершенствуем процессы цифрового урегулирования убытков и ведем мониторинг клиентской удовлетворенности, измеряем в ходе опросов страхователей так называемый индекс клиентских усилий (Customer Effort Score — CES). Это показатель того, насколько клиентам удобно пользоваться цифровым сервисом. CES процесса подачи заявления о страховом событии и других документов по ОСАГО через личный кабинет клиента сегодня составляет 8,7 балла по шкале от 0 до 10, — рассказала директор Департамента управления взаимоотношениями с клиентами "Росгосстраха" Светлана Бери. — Все эти метрики нам нужны не только для того, чтобы видеть динамику удовлетворенности. Помимо самих оценок клиенты дают множество инсайтов, которые позволяют улучать пользовательский опыт на их основе. Мы накладываем инсайты на профиль клиентов и понимаем, какому сегменту что важно при использовании селф-сервиса. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы наши клиенты с помощью цифровых инструментов прошли без лишнего стресса и хлопот процесс ремонта своей машины. Планируем, что к концу 2025 года доля клиентов, воспользовавшихся после страхового случая по ОСАГО цифровым урегулированием, достигнет 70%".

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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