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Самарцы готовы потратить до 5 тыс. рублей на покупку семян и рассады в этом сезоне

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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У большинства (70%) жителей Самары есть дача. Многие из них проводят время на ней не только за отдыхом, но и за работой в саду и огороде: 81% опрошенных владельцев дач планируют закупать или уже закупают рассаду, семена, а также инструменты для огорода и сада. Аналитики Авито узнали у дачников, как они заботятся о своих огородах.

Многие уже начали закупать рассаду, семена и инвентарь, большинство занимается этим в апреле. Большая часть опрошенных стремится уложиться в 5 тыс. рублей.

Когда начинают готовиться и сколько потратят

Готовиться к лету садоводы и огородники традиционно начинают весной, а кто-то и вовсе в конце зимы. Апрель является самым популярным месяцем для начала подготовки к дачному сезону (25%). Однако 19% начали заниматься такими покупками еще в марте, 24% — в феврале, а 8% — в январе. При этом 4% жителей Самары предпочитают позднюю подготовку и закупаются рассадой уже в мае.

67% опрошенных хотят потратить на покупку семян и саженцев для огорода и сада в этом сезоне не более 5 тыс. рублей, из них 31% и вовсе собираются уложиться в 2 тыс. рублей. 14% закладывают бюджет до 10 тыс. рублей, а больше этих сумм — 16%. Среди тех, кто указал точный бюджет, средняя сумма составила 6 тыс. рублей.

Что будут высаживать

В основном жители Самары собираются выращивать у себя в огороде зелень: укроп, петрушка, базилик, шпинат (79%). На втором месте — овощи: помидоры, огурцы, перцы и баклажаны (77%). На третьем — цветы: например, розы, тюльпаны, пионы, астры (55%). Также опрошенные планируют выращивать корнеплоды: морковь, свеклу, репу, редис (48%) и декоративные растения: например, петунии, флоксы, гортензии и герань (38%).

Примечательно, что женщины чаще мужчин выращивают все вышеперечисленное, а мужчины чаще женщин — специи (17% против 13%), орехи (5% против 3%) и цитрусовые (4% против 2%).

Где планируют высаживать

Сажают, как правило, на открытых грядках (61%), также у 47% есть теплицы или парники. Четверть (28%) используют для посадки клумбы, а 23% — горшки. Также у 11% есть смарт-огород с автоматической системой полива — в основном такими управляют мужчины.

Помимо рассады и семян, дачники покупают удобрения и инструменты для полива — системы, шланги и распылители (54%). Также 47% приобретают основной садовый инвентарь — лопаты, грабли, секаторы. 33% пользуются защитной экипировкой, а 17% — специализированной техникой: газонокосилками, мотоблоками, фрезами для почвы.

Гид потребителя

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