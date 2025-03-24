Лизинг пикапов DongFeng DF6 с эксклюзивной скидкой для клиентов CARCADE

Пикапы DongFeng DF6 можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением максимальной корпоративной преференции в размере 32% от РРЦ. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 марта 2025 года.

Корпоративная преференция учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Так, цена Dongfeng DF6 в комплектации Luxury составит 2 680 000 рублей с учётом скидки 29%, комплектация Premium станет дешевле на 30% и будет доступна для оформления в лизинг за 2 390 000 рублей, а модификация Comfort обойдётся в 2 240 000 рублей со скидкой в размере 32%. Специальная программа разработана в рамках сотрудничества с официальным импортёром марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Подробности предложения уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Полноприводный среднеразмерный пикап Dongfeng DF6 сочетает в себе минималистичный дизайн, вместительность и оптимальные технические характеристики. Автомобиль оснащён необходимыми системами безопасности, которые обеспечивают защиту водителя и пассажиров во время поездки. Это включает в себя электронную систему стабилизации, подушки безопасности, панорамную камеру с обзором на 360°, антипробуксовочную систему и систему ABS. Основным преимуществом пикапа является сочетание полного привода 4WD, рамной конструкции и высокого клиренса 220 мм, что даёт уверенность даже в самых сложных дорожных условиях.

Финансирование по эксклюзивной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 4%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.