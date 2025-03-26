ОТП Банк провел референс-визит для HR-сообщества

На прошлой неделе ОТП Банк открыл свои двери для представителей ведущих компаний, чтобы поделиться лучшими практиками в сфере HR. Референс-визит, организованный совместно с WOW! GROUP (HR Academy), собрал 27 участников — HR-специалистов, менеджеров и директоров из таких компаний, как Абсолют Банк, Почта Банк, МТС, Х5, ГК КСК и других.
Как сообщили в пресс-службе банка, программа мероприятия включала выступления шести спикеров ОТП Банка по ключевым HR-направлениям — от HR Tech и HR-аналитики до C&B и HRBP. Гости также приняли участие в экскурсии по офису, фотосессии и продуктивном нетворкинге, обменялись контактами и идеями.
"Для нас особенно важно делиться опытом, поэтому мы приветствуем и поддерживаем открытое общение внутри HR-сообщества. Такая практика, в целом помогает рынку HR и его представителям расти и развиваться. Мы были рады поделиться нашим опытом и советами, а также получить интересные идеи для дальнейшего улучшения наших процессов, это событие подтвердило: HR в ОТП Банке — это про экспертизу, открытость и развитие", — отметила Наталья Рощина, директор дирекции по персоналу и организационному развитию ОТП Банка.
Этот визит стал не только возможностью продемонстрировать HR-экспертизу ОТП Банка, но и укрепил его позиции как работодателя, открытого к обмену опытом и внедрению передовых решений. Участники отметили высокий уровень организации, а также подчеркнули, что готовы к дальнейшему сотрудничеству.
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