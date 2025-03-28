Более четверти респондентов в ПФО планируют скоро купить новый автомобиль

Приобрести автомобиль без пробега в ближайшее время планируют 28% респондентов в Приволжском федеральном округе. К таким результатам пришли эксперты Авито Рекламы и Авито Авто, опросившие 10 тыс. россиян старше 18 лет, чтобы узнать, планируют ли они в ближайшее время приобретение нового автомобиля, а также на что обращают внимание при покупке.
Оказалось, 28% опрошенных в ПФО нацелены стать владельцами новых машин, а основные критерии, которые влияют на выбор — стоимость покупки автомобиля и запчастей. Кроме того, эксперты выяснили, что чаще всего пользователи узнают о предложениях автомобильных брендов из рекламы на сайтах с объявлениями и маркетплейсах, а также от друзей и знакомых.
В среднем по стране о таком намерении говорили мужчины (29% среди всех опрошенных). Среди женщин покупку планируют 24% респондентов. Больше всего опрошенных, которые ответили положительно, оказалось в возрастных группах 25–34 (34%), 18-24 (31%) и 35-55 (30%) лет.
Главным критерием при выборе автомобиля без пробега остается его стоимость: об этом рассказали 61% опрошенных. Почти в равной степени респондентам в ПФО важны доступность (цена и наличие) запасных частей (47%), а также стоимость владения и технического обслуживания транспортного средства (45%). Для 42% опрошенных немаловажными факторами выбора являются практичность и комфорт модели.
Какие факторы наиболее важны при выборе автомобиля без пробега?
|
Фактор
|
Доля респондентов, %
|
Стоимость автомобиля
|
61%
|
Цены на запчасти и их наличие
|
47%
|
Стоимость владения и обслуживания
|
45%
|
Практичность и комфорт
|
42%
|
Соответствие потребностям покупателя
|
35%
|
Знание об автомобиле/модели/марке, наличие и полнота информации о машине
|
34%
|
Отзывы покупателей
|
25%
|
Присутствие бренда на российском рынке
|
23%
|
Выгода при возможной перепродаже
|
16%
|
Клиентоориентированность производителя, программы лояльности для клиентов
|
16%
|
Экологичность
|
14%
Такие дополнительные услуги, как акции или гарантии, также могут влиять на решение о покупке. Например, на наличие скидок обращают внимание 57% опрошенных жителей ПФО, а на расширенную гарантию и ТО — 53%. Возможность записаться на тест-драйв важна для 40% респондентов. Также 39% участников опроса выделили возможность оформить автокредит как фактор, который может сподвигнуть их к покупке транспортного средства.
Какие дополнительные услуги при покупке автомобиля без пробега для вас наиболее важны?
|
Критерий
|
Доля респондентов, %
|
Скидки и акции
|
57%
|
Бесплатное ТО или продленная гарантия
|
53%
|
Возможность тест-драйва
|
40%
|
Возможность оформить автокредит
|
39%
|
Доставка автомобиля и оформление документов онлайн
|
27%
Чаще всего опрошенные жители ПФО узнают о новых предложениях автомобильных брендов из рекламы на сайтах с объявлениями, маркетплейсах и от друзей, знакомых (по 45%). На рекламу в поисковых сервисах обращают внимание 40% респондентов, в соцсетях — 32%.
Респонденты в ПФО отметили, что в рекламе им важно видеть стоимость автомобиля (57%), а также интерьер (45%) и экстерьер модели (39%). На указание страны производителя в рекламе обращают внимание 36% опрошенных, на образ потенциального покупателя — 32%.
Что для вас важно в рекламе автомобильного бренда?
|
Критерий
|
Доля респондентов, %
|
Показ приблизительной стоимости автомобиля в рекламе
|
57%
|
Показ интерьера автомобиля
|
45%
|
Демонстрация экстерьера автомобиля
|
39%
|
Указание страны производителя
|
36%
|
Используемый в рекламе образ: деловой, семейный, путешествия и т. д.
|
32%
|
Время показа рекламного видеоролика: он не должен быть слишком длинным
|
26%
Последние комментарии
Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.