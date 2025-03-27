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Финансы Экономика и бизнес

Чинить нельзя выбросить: как жители Самары решают судьбу сломанной техники

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Услуги представил результаты исследования о том, как жители Самары справляются с поломками бытовой техники. В опросе приняли участие жители города. Результаты не только проливают свет на повседневные привычки, но и отражают более широкие социальные и экономические тенденции.

Бытовая техника на износ

Лидером по количеству поломок оказалась стиральная машина — с ней сталкивались 64% респондентов. За ней следуют смартфоны и ноутбуки с компьютерами (по 62%). Проблемы с холодильниками также нередки — 51% опрошенных. А вот посудомоечные машины и грили ломаются значительно реже — у 7% опрошенных.

Ремонт или замена?

При поломке техники 78% жителей Самары предпочитают обращаться к профессионалам — частным мастерам или в сервисные центры. Однако немалая часть населения (36%) считает более рациональным решением покупку нового устройства. 38% пытаются справиться с ремонтом самостоятельно, а 33% ищут инструкции в интернете.

Интересно, что лишь 11% откладывают решение проблемы на потом, что говорит о высокой зависимости современных граждан от исправной техники в быту.

Финансовый вопрос

Сколько готовы платить за ремонт? Самый популярный диапазон — от 1 001 до 3 000 рублей (37%). Чуть больше четверти опрошенных (26%) согласны выложить до 5 000 рублей. А вот более серьёзные траты — свыше 10 000 рублей — готовы понести лишь 5%. Для 5% участников опроса любые вложения в починку кажутся бессмысленными — они предпочитают сразу купить новое устройство.

Что определяет выбор?

Главными факторами, влияющими на решение о ремонте, являются цена нового устройства и стоимость самого ремонта. Об этом сказали по 71% респондентов. Возраст техники (37%) и удобство обращения в сервис (22%) также играют роль. Эмоциональная привязанность и экологическая ответственность — на последних позициях (18% и 11%).

Как выбирают мастеров?

Вопрос доверия здесь выходит на первый план. 64% жителей Самары ищут мастеров по рекомендациям друзей или знакомых. Чуть меньше (49%) опираются на интернет-отзывы. 28% предпочитают обращаться только к сертифицированным специалистам. Для 31% важен территориальный фактор — выбирают тех, кто работает рядом с домом или офисом.

Почему техника ломается?

В большинстве случаев техника выходит из строя по естественным причинам — срок службы подошёл к концу (56%). 38% поломок связано с механическими повреждениями: падениями, ударами, царапинами. Также нередки жалобы на внешние воздействия — грязь, пыль, перепады температуры (24%), и заводской брак (20%). Менее распространённые причины — попадание влаги (22%) и неправильная эксплуатация (18%).

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