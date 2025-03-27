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НОВИКОМ получил сертификат чистой электроэнергии

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ получил сертификат происхождения 767 тыс. кВтч низкоуглеродной электроэнергии, произведенной на Ленинградской АЭС, в рамках сотрудничества с АО "Мосэнергосбыт". Документ удостоверяет отсутствие выбросов парниковых газов при выработке электроэнергии, используемой в деятельности компании, и фиксирует ее низкоуглеродное происхождение в соответствии с национальной системой энергосертификации.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ последовательно внедряет принципы устойчивого развития в свою деятельность и поддерживает инициативы, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. И использование чистой атомной электроэнергии — логичный шаг в этом направлении.

В рамках тестирования существующих на рынке механизмов снижения углеродного следа НОВИКОМ подтвердил происхождение 767 тыс. кВтч электроэнергии, использованной в 2024 году в рамках своей деятельности в Москве. АО "Мосэнергосбыт" предоставил банку сертификат происхождения энергии от Ленинградской АЭС. Получение сертификата подтверждает приверженность банка экологически ответственному энергопотреблению.

"Зеленые сертификаты происхождения электроэнергии — это эффективный инструмент для клиентов Мосэнергосбыта любого масштаба, позволяющий подтвердить переход на "чистую" энергию, укрепить экологическую репутацию и стать частью глобального тренда низкоуглеродного развития", — отметил генеральный директор АО "Мосэнергосбыт" Андрей Ковалёв.

Гид потребителя

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