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Россельхозбанк запустил акцию "Выгодные траты для физических лиц"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк (РСХБ) запустил акцию "Выгодные траты" для физических лиц по накопительному счёту "Моя копилка". Всем клиентам, имеющим действующий счет, открытый с 17.07.2023 или открывающим новые накопительные счета "Моя копилка", доступна максимальная процентная ставка в размере 15%. Предложение действует с 21 марта до 30 апреля 2025 года.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Базовая ставка по счёту не меняется — 10,5% годовых. Чтобы получить надбавку 4,5%, согласно условиям акции, клиенту нужно совершить покупки по дебетовой карте "Своя"/"Своя Плюс" и/или кредитной карте "Своя кредитная карта" от 30 тыс. в месяц на остаток счёта до 3 млн рублей. Таким образом, за покупки по карте можно получить до 15% годовых на минимальный остаток за месяц. При сумме покупок до 30 тыс. рублей, а также без покупок действует базовая ставка.

"Накопительные счета — это очень гибкий инструмент для вложения средств. Он позволяет свободно распоряжаться тратами и при этом иметь доход по процентам. Такой комбинированный подход очень востребован среди наших клиентов, поэтому мы создаем для них новые более выгодные условия", — прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Процентная ставка по накопительному счёту не фиксируется бессрочно и может быть изменена банком в зависимости от экономической ситуации.

Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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