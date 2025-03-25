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Финансы Экономика и бизнес

Субсидия до 400 тыс. рублей на лизинг техники HOWO, SITRAK и BAT TRAILER в CARCADE

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE принимает заявки на финансирование специальной техники HOWO, SITRAK и BAT TRAILER. В рамках предложения предоставляется скидка в размере 400 000 рублей на лизинг определённых моделей.

В рамках специальной программы клиентам CARCADE доступна спецтехника марок SITRAK, HOWO и BAT TRAILER различных модификаций с использованием корпоративной скидки-субсидии. При формировании графика лизинговых платежей субсидия будет учитываться в авансе, уменьшая сумму первого платежа от лизингополучателя. Так, на спецтехнику HOWO и SITRAK размер субсидии составляет 400 тыс. рублей, а на технику BAT TRAILER — 200 тыс. рублей. Выгода распространяется только на новые ТС в наличии. Подробности и полную матрицу скидок-субсидий уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде". Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2025 года.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа круглосуточной автопомощи на дороге, скидки по топливной программе. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам: с авансом от 4%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 84 месяцев и вариативным графиком платежей.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором транспортного средства обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5x2xzE4

ИНН 3905019765

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