Иван Бахмат рассказал о повышении эффективности банковского бизнеса с помощью AI на форуме FINNEXT"25

25 марта в Москве состоялся 13-й форум финансовых инноваций FINNEXT"25, собравший более 600 участников и свыше 40 спикеров — лидеров финансовой индустрии. Директор по развитию цифрового бизнеса ОТП Банка Иван Бахмат принял участие в панельной дискуссии "Опоры в бизнесе", посвященной ключевым технологическим направлениям и ИТ-стратегиям в банковском секторе.
В ходе сессии обсуждались вопросы стратегического развития финтех-компаний, включая коллаборацию бизнеса и государства, построение эталонного клиентского сервиса и цифровую эволюцию компаний с помощью собственных ИТ-решений. Среди участников дискуссии были представители Сбера, ВТБ, Банка ДОМ.РФ и других ведущих организаций.
В своем выступлении Иван Бахмат отметил, что уровень цифровизации в финансовой отрасли достиг такой степени, что создание принципиально нового клиентского опыта становится все более сложной задачей. Он подчеркнул важность инвестирования в решения, способные максимально автоматизировать клиентские сервисы и обогатить их элементами искусственного интеллекта.
Кроме того, Иван поделился информацией о текущем эксперименте в ОТП Банке по внедрению вайб-кодинга, который в перспективе может значительно усилить команды разработчиков, дизайнеров и инженеров без необходимости расширения штата. ОТП Банк продолжает внедрять передовые технологии и развивать инновационные решения, стремясь предоставлять своим клиентам современные и удобные финансовые инструменты.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.