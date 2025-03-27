16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Бахмат рассказал о повышении эффективности банковского бизнеса с помощью AI на форуме FINNEXT"25 НОВИКОМ получил сертификат чистой электроэнергии Россельхозбанк запустил акцию "Выгодные траты для физических лиц" НОВИКОМ укрепился в рейтинге надежных банков Forbes ОТП Банк провел референс-визит для HR-сообщества

Банки Финансы

Иван Бахмат рассказал о повышении эффективности банковского бизнеса с помощью AI на форуме FINNEXT"25

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

25 марта в Москве состоялся 13-й форум финансовых инноваций FINNEXT"25, собравший более 600 участников и свыше 40 спикеров — лидеров финансовой индустрии. Директор по развитию цифрового бизнеса ОТП Банка Иван Бахмат принял участие в панельной дискуссии "Опоры в бизнесе", посвященной ключевым технологическим направлениям и ИТ-стратегиям в банковском секторе.

В ходе сессии обсуждались вопросы стратегического развития финтех-компаний, включая коллаборацию бизнеса и государства, построение эталонного клиентского сервиса и цифровую эволюцию компаний с помощью собственных ИТ-решений. Среди участников дискуссии были представители Сбера, ВТБ, Банка ДОМ.РФ и других ведущих организаций.

В своем выступлении Иван Бахмат отметил, что уровень цифровизации в финансовой отрасли достиг такой степени, что создание принципиально нового клиентского опыта становится все более сложной задачей. Он подчеркнул важность инвестирования в решения, способные максимально автоматизировать клиентские сервисы и обогатить их элементами искусственного интеллекта.

Кроме того, Иван поделился информацией о текущем эксперименте в ОТП Банке по внедрению вайб-кодинга, который в перспективе может значительно усилить команды разработчиков, дизайнеров и инженеров без необходимости расширения штата. ОТП Банк продолжает внедрять передовые технологии и развивать инновационные решения, стремясь предоставлять своим клиентам современные и удобные финансовые инструменты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6