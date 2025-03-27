Иван Бахмат рассказал о повышении эффективности банковского бизнеса с помощью AI на форуме FINNEXT"25

25 марта в Москве состоялся 13-й форум финансовых инноваций FINNEXT"25, собравший более 600 участников и свыше 40 спикеров — лидеров финансовой индустрии. Директор по развитию цифрового бизнеса ОТП Банка Иван Бахмат принял участие в панельной дискуссии "Опоры в бизнесе", посвященной ключевым технологическим направлениям и ИТ-стратегиям в банковском секторе.

В ходе сессии обсуждались вопросы стратегического развития финтех-компаний, включая коллаборацию бизнеса и государства, построение эталонного клиентского сервиса и цифровую эволюцию компаний с помощью собственных ИТ-решений. Среди участников дискуссии были представители Сбера, ВТБ, Банка ДОМ.РФ и других ведущих организаций.

В своем выступлении Иван Бахмат отметил, что уровень цифровизации в финансовой отрасли достиг такой степени, что создание принципиально нового клиентского опыта становится все более сложной задачей. Он подчеркнул важность инвестирования в решения, способные максимально автоматизировать клиентские сервисы и обогатить их элементами искусственного интеллекта.

Кроме того, Иван поделился информацией о текущем эксперименте в ОТП Банке по внедрению вайб-кодинга, который в перспективе может значительно усилить команды разработчиков, дизайнеров и инженеров без необходимости расширения штата. ОТП Банк продолжает внедрять передовые технологии и развивать инновационные решения, стремясь предоставлять своим клиентам современные и удобные финансовые инструменты.