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РСХБ предлагает кредит на газомоторное топливо

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Кредитование на газомоторное топливо, позволяющее производителям и переработчикам сельхозпродукции приобрести оборудование для перехода на использование газомоторного топлива, предлагает Россельхозбанк.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Природный газ является экологичным топливом и имеет чистый состав. Благодаря газообразному состоянию его невозможно испортить некачественными добавками. При использовании газа объем выбросов вредных веществ от автомобиля в атмосферу снижается до 80%. Выбросы углекислого газа снижаются в 2-3 раза, выбросы азота на 90% ниже по сравнению с бензином и дизельным топливом.

"Основные преимущества перехода на использование газомоторного топлива — это снижение производственных и транспортных издержек предприятий АПК за счет использования экономических преимуществ природного газа и газомоторного топлива, а также повышение экологического благополучия сельских территорий", — рассказал заместитель директора Самарского регионального филиала РСХБ Илья Татаришвили.

Перспективными в агропромышленном комплексе считаются проекты по переводу на газомоторное топливо магистральной техники, также переход на газ перспективен для тех хозяйств и предприятий, где трактора и другая сельскохозяйственная техника расходует большое количество традиционных видов топлива. Газомоторное топливо обладает большим потенциалом применения в различных производственных процессах сельского хозяйства, является безопасным и выгодным. 1 кубометр газа в 2-3 раза дешевле 1 литра бензина или дизеля. За счет полного сгорания природного газа в двигателе срок службы автомобиля увеличивается в 1,5 раза.

Кредиты доступны как для физических, так и юридических лиц.

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