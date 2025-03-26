НОВИКОМ укрепился в рейтинге надежных банков Forbes

Дочерний банк Госкорпорации Ростех поднялся на 5 пунктов в рейтинге Forbes "100 надежных банков" 2025 года и занял 25-ю строчку. Также НОВИКОМ переместился с 16-го на 13-е место по объему активов.
Журнал Forbes ежегодно составляет рейтинг надежных банков России, основываясь на оценках рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ РФ: АКРА, "Эксперт РА", "НКР", НРА, а также объемах активов финансовых организаций.
Агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг НОВИКОМа до уровня ruAA- в 2024 году, что позволило банку улучшить свои позиции среди топ-100 банков России. Кроме того, АКРА, НРА и "НКР" подтвердили высокие позиции банка Ростеха в финансовой системе страны. При этом НОВИКОМ остается единственной организацией из списка Forbes, которой присвоены оценки всех четырех агентств.
Активы банка на 1 января 2025 года превысили 1 трлн руб. и составили 1 038,1 млрд рублей, что на 13,3% больше показателя предыдущего года.
Надежность банка Ростеха подтверждается сотрудничеством с флагманами российской промышленности и их цепочкой кооперации. В минувшем году НОВИКОМ активно работал с предприятиями машиностроения, авиастроения, радиоэлектроники, автопрома и других отраслей. Финансирование банка помогает им расширять производства, внедрять современные технологии, реализовывать программы импортозамещения и проводить НИОКР.
НОВИКОМ также активно включен в задачу по укреплению кадрового состава предприятий, предлагая ряд социально ориентированных продуктов, направленных на мотивацию персонала к долгосрочному сотрудничеству. За прошлый год НОВИКОМ существенно, более, чем на 26%, нарастил кредитный портфель физлиц — сотрудников предприятий-партнеров.
"Надежность и ответственность — ключевые принципы работы НОВИКОМа. И укрепление наших рейтинговых позиций лишь подтверждает верность утвержденной акционером бизнес-стратегии банка. Нам доверяют лидеры отечественной промышленности, высоко оценивают эксперты, и это мотивирует нас с еще большим усердием работать, содействуя достижению технологического суверенитета страны", — прокомментировала Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.
Позиция НОВИКОМа в рейтинге Forbes из года в год улучшается: в 2022 году организация занимала 38-ю строчку, в 2024 — 30-ю. На сегодняшний день банк является 25-м в топе самых надежных банков России.
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