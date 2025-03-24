Предложения НОВИКОМа по развитию рынка ЦФА рассмотрели на заседании Совета Ассоциации банков России

Дочерний банк Госкорпорации Ростех продолжает активно участвовать в обсуждениях регуляторной среды рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). Старший вице-президент НОВИКОМа, член Экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации Анна Лаврентьева представила предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию данного инструмента на заседании Совета Ассоциации банков России.

В ходе выступления Анна Лаврентьева отметила ряд нормотворческих инициатив Ассоциации, уже одобренных и реализованных Минфином России и Банком России. В частности, в Закон о цифровых финансовых активах были внесены изменения, расширяющие перечень лиц, уполномоченных подписывать решения о выпуске ЦФА, а также разрешающие выпуски для определенного круга инвесторов без публикации решений.

Кроме того, Банк России поддержал ряд предложений Ассоциации по ЦФА и включил их в Основные направления развития финансового рынка РФ на 2025–2027 годы. В частности, принят в работу вопрос о распространении подтвержденного на брокерском рынке статуса квалифицированного инвестора на ЦФА, планируется упрощенная идентификация клиентов через ЕСИА, будут уточнены критерии ЦФА, доступных для неквалифицированных инвесторов, а также порядок регулирования ЦФА в случае банкротства оператора информационной системы.

В то же время для дальнейшего развития рынка требуется снятие ряда ограничивающих факторов. Экспертный центр и банковское сообщество предлагают ускорить изменение налогового законодательства для эмитентов в части долговых ЦФА, ранее анонсированное Минфином. Также представляется целесообразным предусмотреть для физических лиц необлагаемый НДФЛ доход по ЦФА. Для повышения ликвидности вторичного рынка цифровых активов выдвинут ряд инициатив, в частности, по расширению круга эмитентов и инвесторов, включая предоставление возможности субъектам РФ выпускать ЦФА, по увеличению лимита по сделкам ЦФА для неквалифицированных инвесторов, по развитию инструментов ЦФА, обеспеченных ипотекой. Представлены предложения по совершенствованию норм о цифровых свидетельствах и о необходимости создания экономических стимулов интероперабельности платформ. Кроме того, важно повышать осведомленность участников рынка о ЦФА в рамках мероприятий по финансовой грамотности.

"Развитие рынка ЦФА во многом зависит от того, насколько хорошо участники финансовой системы понимают этот инструмент, его возможности, риски и преимущества перед классическими ценными бумагами и активами. Необходимо участие профильных экспертов в создании отдельной программы повышения информированности о ЦФА. НОВИКОМ готов и дальше участвовать в работе по совершенствованию регулирования ЦФА, формированию комфортной среды для их использования и повышению финансовой культуры клиентов", — заключила Анна Лаврентьева.