Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в парный финал турнира в Майами

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева вышли в финал хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида), сообщает championat.com.

В полуфинале россиянки сыграли с дуэтом Цзян Синьюй (Китай) и Фансянь У (Китайский Тайбэй). Встреча закончилась победой Андреевой и Шнайдер в двух сетах — 6:0, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 часа 4 минуты. Андреева и Шнайдер один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали шесть из семи брейк-пойнтов. Цзян Синьюй и Фансянь У не выполнили ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграли за матч два брейк-пойнта из двух заработанных.

В финале "тысячника" в Майами Мирра и Диана сыграют с испано-японской парой в составе Кристины Букши и Мию Като.