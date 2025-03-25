Россельхозбанк возобновил приём заявок на семейную ипотеку в Самарской области

РСХБ обновил условия программы "Семейная ипотека". Оформить кредит с государственной поддержкой могут жители всех регионов России, минимальная сумма кредита снижена до 3 млн. Субсидированное кредитование доступно в онлайн-канале на платформе Своё Жильё, направленной на приобретение недвижимости.

В Самарской области размер кредита варьируется в диапазоне от 3 до 6 млн рублей.

"Ипотека с господдержкой для семей с детьми очень важна и востребована. Это хорошая возможность на льготных условиях приобрести собственное жильё или улучшить имеющиеся жилищные условия", — прокомментировал заместитель директора Самарского филиала Россельхозбанка Андрей Линкер.

Государственная программа "Семейная ипотека" доступна семьям с одним ребёнком в возрасте до семи лет, семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребёнка с инвалидностью, а также семьям с двумя детьми в возрасте до 18 лет.

Льготная ставка и другие базовые параметры программы остаются без изменений: программа позволяет приобрести как готовую квартиру (по договору купли-продажи у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося первым собственником и не являющегося управляющей компанией инвестиционного фонда), так и на этапе строительства (по договору участия в долевом строительстве у юридического лица, не являющегося управляющей компанией инвестиционного фонда).

Процентная ставка составляет 6% (при наличии личного страхования) или 7% (без личного страхования клиента).

Полные условия программы смотрите на портале Своё Жильё или Своё Село.