Актуальные вопросы развития промышленности обсудили участники конференции "ЗА-ЗАВОД"

В Самарской области состоялась конференция "ЗА — ЗАВОД! СЪЕЗД II", которая собрала владельцев и руководителей машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий региона, а также представителей институтов развития и поддержки промышленности. Основными темами обсуждения стали решение вопроса дефицита кадров, необходимость локализации производств и поиск новых рынков сбыта.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что от локализации и создания новых кооперационных цепочек напрямую зависят экономический рост региона.

Организаторами мероприятия выступили ООО "Торгово-производственная компания Брик", ООО "ИНГРО" и Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

В Самарской области сейчас успешно действуют два промышленных кластера: "Кластер автомобильной промышленности" и "Кластер инновационного станкостроения РУДА". "Создание кластеров — это значительный шаг к достижению технологического суверенитета. Они помогут развивать кооперационные связи и реализовывать совместные проекты по созданию высокотехнологичных продуктов", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

О действующих мерах поддержки для промышленных предприятий рассказала Юлия Красина, руководитель Государственного Фонда развития промышленности Самарской области. Сейчас производственникам предлагаются выгодные условия льготного кредитования, безвозвратные субсидии на закупку стартовой продукции и снижение страховых взносов.

В рамках федерального проекта "Производительность труда" Региональный центр компетенций готов оказать предприятиям всестороннюю поддержку в реализации проектов по повышению эффективности. "Именно оптимизация внутренних процессов помогает достигать лучших результатов, открывая внутренние резервы предприятий", — считает Елена Дубовова, первый заместитель РЦК.

"Сегодня жизненный цикл продукта иногда короче, чем срок окупаемости оборудования, которое закупает бизнес, живя в парадигме "один в поле воин". Только объединение поможет создавать новые продукты. Промышленные кластеры для решения этой задачи идеальный инструмент, — отметил Игорь Петров, собственник и директор ООО "Торгово-производственная компания Брик".