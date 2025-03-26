16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Актуальные вопросы развития промышленности обсудили участники конференции "ЗА-ЗАВОД" В Самаре заложат еще три сухогруза класса "Оптима" ЖК в стилистике казарм: на ГПЗ-4 построят еще одну многоэтажку Самарская область входит в топ-10 регионов по числу производителей БАС Фигуранты картельного сговора на торгах Росимущества не смогли оспорить решение ФАС

Экономика и бизнес

Актуальные вопросы развития промышленности обсудили участники конференции "ЗА-ЗАВОД"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области состоялась конференция "ЗА — ЗАВОД! СЪЕЗД II", которая собрала владельцев и руководителей машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий региона, а также представителей институтов развития и поддержки промышленности. Основными темами обсуждения стали решение вопроса дефицита кадров, необходимость локализации производств и поиск новых рынков сбыта.

Фото: министерство промышленности СО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что от локализации и создания новых кооперационных цепочек напрямую зависят экономический рост региона.

Организаторами мероприятия выступили ООО "Торгово-производственная компания Брик", ООО "ИНГРО" и Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

В Самарской области сейчас успешно действуют два промышленных кластера: "Кластер автомобильной промышленности" и "Кластер инновационного станкостроения РУДА". "Создание кластеров — это значительный шаг к достижению технологического суверенитета. Они помогут развивать кооперационные связи и реализовывать совместные проекты по созданию высокотехнологичных продуктов", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

О действующих мерах поддержки для промышленных предприятий рассказала Юлия Красина, руководитель Государственного Фонда развития промышленности Самарской области. Сейчас производственникам предлагаются выгодные условия льготного кредитования, безвозвратные субсидии на закупку стартовой продукции и снижение страховых взносов.

В рамках федерального проекта "Производительность труда" Региональный центр компетенций готов оказать предприятиям всестороннюю поддержку в реализации проектов по повышению эффективности. "Именно оптимизация внутренних процессов помогает достигать лучших результатов, открывая внутренние резервы предприятий", — считает Елена Дубовова, первый заместитель РЦК.

"Сегодня жизненный цикл продукта иногда короче, чем срок окупаемости оборудования, которое закупает бизнес, живя в парадигме "один в поле воин". Только объединение поможет создавать новые продукты. Промышленные кластеры для решения этой задачи идеальный инструмент, — отметил Игорь Петров, собственник и директор ООО "Торгово-производственная компания Брик".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6