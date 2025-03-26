Актуальные вопросы развития промышленности обсудили участники конференции "ЗА-ЗАВОД"

В Самарской области состоялась конференция "ЗА — ЗАВОД! СЪЕЗД II", которая собрала владельцев и руководителей машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий региона, а также представителей институтов развития и поддержки промышленности. Основными темами обсуждения стали решение вопроса дефицита кадров, необходимость локализации производств и поиск новых рынков сбыта.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что от локализации и создания новых кооперационных цепочек напрямую зависят экономический рост региона.
Организаторами мероприятия выступили ООО "Торгово-производственная компания Брик", ООО "ИНГРО" и Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".
В Самарской области сейчас успешно действуют два промышленных кластера: "Кластер автомобильной промышленности" и "Кластер инновационного станкостроения РУДА". "Создание кластеров — это значительный шаг к достижению технологического суверенитета. Они помогут развивать кооперационные связи и реализовывать совместные проекты по созданию высокотехнологичных продуктов", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
О действующих мерах поддержки для промышленных предприятий рассказала Юлия Красина, руководитель Государственного Фонда развития промышленности Самарской области. Сейчас производственникам предлагаются выгодные условия льготного кредитования, безвозвратные субсидии на закупку стартовой продукции и снижение страховых взносов.
В рамках федерального проекта "Производительность труда" Региональный центр компетенций готов оказать предприятиям всестороннюю поддержку в реализации проектов по повышению эффективности. "Именно оптимизация внутренних процессов помогает достигать лучших результатов, открывая внутренние резервы предприятий", — считает Елена Дубовова, первый заместитель РЦК.
"Сегодня жизненный цикл продукта иногда короче, чем срок окупаемости оборудования, которое закупает бизнес, живя в парадигме "один в поле воин". Только объединение поможет создавать новые продукты. Промышленные кластеры для решения этой задачи идеальный инструмент, — отметил Игорь Петров, собственник и директор ООО "Торгово-производственная компания Брик".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..