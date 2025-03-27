Школьники и студенты из Самарской области смогут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с абитуриентами из Самарской области, желающими поступить в ВУЗ пройдут на цифровой платформе МТС Линк. Лучшие участники онлайн-тура отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.
23,24 и 25 апреля для школьников и студентов из Самарской области пройдет онлайн-отбор на актерский факультет при участии старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерины Николаевой и преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Алексея Калинина. Регистрация доступна по ссылке. Желающим принять участие в этом отборочном туре необходимо заранее подготовить чтецкую программу, которая состоит из небольшой по объему басни, стихотворения и прозы. Дополнительно абитуриентам могут предложить спеть песню по собственному выбору, или исполнить танец.
Для прохождения прослушиваний приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ.
"Проект МТС и ГИТИС успешно работает уже несколько лет, позволяя молодым талантам из Самарской области попробовать свои силы в театральной сфере. Благодаря платформе МТС Линк пройти онлайн-прослушивание и пообщаться с преподавателями может любой ученик или школьник из любой локации. Наши юные таланты всегда проходят в финальный этап, в прошлом году отбор успешно прошли ребята из Самары, Тольятти и Сызрани. Уверен, что и в этом году Самарская область оставит яркий след в этом проекте" — прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
О компании МТС Линк
Включает в себя следующие продукты: сервис для онлайн-встреч и совещаний, платформу для онлайн-обучения и вебинаров, решение для создания онлайн-курсов и организации обучения, сервис для гибридных и онлайн-мероприятий, интерактивные онлайн-доски для совместной работы и корпоративный мессенджер.
О проекте МТС "Поколение М"
"Поколение М" — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте "Поколения М" МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках "Поколения М" собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.
О ГИТИСе
Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актёрском, режиссёрском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском. В прошлом году ГИТИС отметил 145-летие.