Забота на дому: медработники региона проводят медицинские осмотры ветеранов ВОВ

По решению президента России Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что Ветераны ВОВ — главные участники праздника 80-летия Победы.В Самарской области Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла уделяется особое внимание со стороны медицинских работников.
Ежегодно мультидисциплинарные бригады врачей проводят комплексные медицинские осмотры каждого пациента на дому, в том числе и в удаленных районах. Перед каждым выездом специалисты согласовывают удобное время посещения.
Для 101-летней Анны Пантелеймоновны Выдуц такие визиты стали доброй традицией. Специалисты Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 ежегодно проверяют ее здоровье и при необходимости корректируют лечение. Напомним, жительница Тольятти прошла Великую Отечественную войну и больше полувека служила медицине и людям.
Она работала медицинской сестрой в детском санатории "Лесной голосок". За проявленные мужество и героизм в ходе выполнения служебного долга ветеран ВОВ награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией", "За отвагу и боевые заслуги", Жукова и памятным знаком "В память Военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года". У Анны Пантелеймоновны трое детей, пятеро внуков и девять правнуков.
"Специалистами выездных бригад проводятся лабораторные и функциональные методы исследования, назначают консультации узких специалистов по показаниям: хирурга, окулиста и отоларинголога. Кроме того, при необходимости мы доставляем наших ветеранов на автомобилях для оказания неотложной медицинской помощи в лечебные учреждения для проведения уточняющий диагностики. В случае необходимости госпитализируем в Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн", — отметила заместитель главного врача по медицинской части Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Марина Рогожева.
В Шенталинском районе с начала 2025 года мобильными медицинскими бригадами охвачено более 40 ветеранов ВОВ, тружеников тыла.
"По итогам профилактических осмотров составляется план оздоровительных мероприятий. На данный момент все пациенты находятся на диспансерном учете. В течение текущего года запланированы ежемесячный контроль, мониторинг состояния здоровья и диспансерное наблюдение ветеранов и вдов ВОВ", — отметил главный врач Шенталинской ЦРБ Вячеслав Михайлов.
Ежегодная диспансеризация более 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла будет завершена до 1 мая 2025 года. В настоящее время профилактическими осмотрами охвачено 61% граждан указанной категории.
Напомним, единовременная выплата к 80-летию Дня Победы в размере одного миллиона рублей для участников Великой Отечественной войны предусмотрена указом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На региональном уровне разработан комплексный план поддержки ветеранов, включая оказание усиленной медицинской помощи.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас