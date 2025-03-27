В ПГУТИ прошел традиционный форум "Кадры для цифровой экономики"

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) прошел ежегодный форум "Кадры для цифровой экономики". В его участии приняли студенты и преподаватели вузов, руководители крупных региональных ИТ-компаний, а также представители органов власти. Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта "Экономика данных", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

С видеоприветствием к собравшимся обратился председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский: "В последнее время вопросы образования все громче и резонанснее звучат на самых разных площадках, в том числе в стенах Государственной думы. Это неудивительно: качественное и доступное образование — это фундамент будущего нашей страны. Если говорить об ИТ и телекоммуникациях, то качественная подготовка специалистов в ней — это обязательное условие достижения нашего технологического суверенитета и выхода в технологические лидеры. Поддержка наших вузов — это приоритет нашей работы".

Участников форума приветствовал заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич: "Мы всегда открыты и готовы рассмотреть инициативы, которые могут получить развитие в ИТ-отрасли. Прежде всего, нам важно достичь целей по решению кадрового вопроса. Сейчас проблема нехватки ИТ-кадров лишь усиливается. Проведение таких мероприятий — это ответ на вызовы рынка. Форум обретает все больше партнеров, становится площадкой для выстраивания связей между студентами и работодателями из ИТ-отрасли".

Также к участникам Форума обратилась руководитель управления реализации региональных проектов в области высшего образования министерства науки и высшего образования Самарской области Елена Тюлякова: "Благодарю ПГУТИ за инициативу проведения такого важного мероприятия. Вуз сегодня стал главной коммуникационной площадкой, в которой участвуют студенты региона, ИТ-компании и органы исполнительной власти. На протяжении трех лет это событие проходит ярко и насыщенно. Надеюсь, что мы с вами найдем ответы пусть не на все, но на часть актуальных вопросов, которые волнуют ИТ-сферу и образование".

На дискуссионной площадке "Цифровые профессии будущего: молодежь, технологии, карьера" эксперты обсудили перспективы, которые открывает цифровая трансформация для молодых специалистов, а также как государство готово помогать студентам и молодым специалистам в цифровой карьере.

По словам ректора ПГУТИ Вадима Ружникова, сегодня 1500 студентов старших курсов самарских вузов будут искать возможность трудоустроиться в ведущие компании ИТ-отрасли. Всего на форуме представлены более 30 крупных ИКТ-компаний, которые ищут себе новую смену и кадры.

"В настоящее время крайне востребованы ИБ-специалисты, программисты, связисты. О последних, к сожалению, зачастую забывают, что неверно. Они — основа всех телекоммуникационных процессов", — отметил ректор.

Руководители IT-компаний также говорят о кадровом голоде в отрасли как в Самарской области, как и по всей стране. Для решения проблемы нехватки специалистов эксперты предлагают менять подходы к обучению: больше практики, стажировок и проектов с реальными задачами от бизнеса.

"Мы вместе с ПГУТИ готовим кадры для Самарского региона, для России, чтобы ребята могли знать наши отечественные технологии и потом применять их в работе", — отметил руководитель направления по работе с вузами ООО "Ред Софт" Евгений Дорофеев.

"Цифровая трансформация открывает уникальные возможности для молодых специалистов. T2 постоянно внедряет и активно использует различные цифровые решения, гибко реагируя на изменения и оперативно интегрируя инновации в бизнес-процессы. Мы активно сотрудничаем с вузами по всей стране и остаемся открытыми к диалогу со студентами, которые, я уверен, вскоре станут двигателями изменений и инноваций как в нашей компании, так и в отрасли в целом", — прокомментировал директор самарского филиала Т2 Виталий Чернышов.

В этом году, помимо интересных и полезных дискуссий, партнеры Форума подготовили для гостей много активностей, в частности, студенческий хакатон и интеллектуальную викторину. На хакатоне команды решали реальные задачи от компаний. Победители получили не только призы, но и шанс на трудоустройство.

Также в рамках Форума прошла традиционная — крупнейшая в Самарской области — ярмарка вакансий: десятки компаний предлагали студентам стажировки, а самым талантливым — работу сразу после получения диплома.

Впервые в этом году в программе Форума была организована межвузовская встреча студентов цифровых вузов, среди них — ПГУТИ, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Одним из гостей встречи стал Виктор Злобич, который пообещал ребятам не просто формальное прохождение практики в подведомственных минцифры Самарской области учреждениях, а решение конкретных задач в области разработки программ и защиты информсистем от киберугроз.