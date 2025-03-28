В ПГУТИ прошел ежегодный форум "Кадры для цифровой экономики"

27 марта в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) состоялся ежегодный форум "Кадры для цифровой экономики". На мероприятии собрались представители правительства, руководители профильных вузов, партнеры ПГУТИ — представители работодателей и крупнейших компаний и банков страны для обсуждения ключевых аспектов подготовки специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Форум организован в рамках реализации национального проекта "Экономика данных", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Открытие форума состоялось в актовом зале вуза. С видеоприветствием к участникам обратился председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский: "В последнее время вопросы образования все громче и резонанснее звучат на самых разных площадках, в том числе в стенах Государственной думы. Это неудивительно: качественное и доступное образование — это фундамент будущего нашей страны. Если говорить об ИТ и телекоммуникациях, то качественная подготовка специалистов в ней — это обязательное условие достижения нашего технологического суверенитета и выхода в технологические лидеры. Поддержка наших вузов — это приоритет нашей работы".
Заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич также обратился к собравшимся: "Мы всегда открыты и готовы рассмотреть инициативы, которые могут получить развитие в ИТ-отрасли. Прежде всего, нам важно достичь целей по решению кадрового вопроса. Сейчас проблема нехватки ИТ-кадров лишь усиливается. Проведение таких мероприятий — это ответ на вызовы рынка. Форум обретает все больше партнеров, становится площадкой для выстраивания связей между студентами и работодателями из ИТ-отрасли".
Руководитель управления реализации региональных проектов в области высшего образования министерства науки и высшего образования Самарской области Елена Тюлякова поблагодарила ПГУТИ за инициативу проведения такого важного мероприятия. "Вуз сегодня стал главной коммуникационной площадкой, в которой участвуют студенты региона, ИТ-компании и органы исполнительной власти. На протяжении трех лет это событие проходит ярко и насыщенно. Надеюсь, что мы с вами найдем ответы пусть не на все, но на часть актуальных вопросов, которые волнуют ИТ-сферу и образование", — отметила Елена Тюлякова.
Одним из главных событий стал круглый стол в рамках площадки "Цифровые профессии будущего: молодежь, технологии, карьера" с участием руководителей ИКТ-компаний, чиновников и законодателей. Участники дискуссии рассмотрели вызовы отрасли и возможные пути их преодоления.
Главная тема обсуждения — развитие молодежных цифровых компетенций и эффективное взаимодействие государства, бизнеса и образования для подготовки кадров будущего. Эксперты обсудили перспективы, которые открывает цифровая трансформация для молодых специалистов, а также как государство готово помогать студентам и молодым специалистам в цифровой карьере.
Для выступления на дискуссионную площадку были приглашены:
- Александр Краснов, ИТ-лидер стрима сопровождения систем поддержки бизнеса, директор регионального ИТ-центра Самарской области Банка ВТБ
- Евгения Горевая, межрегиональный директор Нижнего Поволжья АО "ЭРТелеком Холдинг"
- Евгений Дорофеев, руководитель направления по работе с вузами ООО "РЕДСОФТ"
- Егор Косарев, начальник центра внутрикорпоративных коммуникаций и управления брендом работодателя ООО "Нэксайн"
- Екатерина Чернобай, HR-бизнес-партнер Самарского филиала ПАО "Ростелеком"
- Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2
- Сергей Буряшкин, директор по управлению проектами ООО "Открытый код"
- Юлия Кузьменко, генеральный директор ООО "Дата Софт"
Модератором площадки выступил проректор по проектной деятельности и цифровому развитию ПГУТИ Николай Балыков.
По словам ректора ПГУТИ Вадима Ружникова, сегодня 1500 студентов старших курсов самарских вузов будут искать возможность трудоустроиться в ведущие компании ИТ-отрасли. Также он отметил, что на форуме представлены более 30 крупных компаний, которые ищут себе новую смену и кадры, в настоящее время крайне востребованы ИБ-специалисты, программисты и связисты, о последних, к сожалению, зачастую забывают, что неверно: они — основа всех телекоммуникационных процессов.
На форуме отметили, что в последние годы молодые специалисты всё чаще выбирают компанию, ориентируясь в том числе на её уровень цифровизации. Пример компании T2 это отлично иллюстрирует. Оператор активно совершенствует цифровые каналы взаимодействия как с абонентами, так и с сотрудниками и регулярно внедряет новые digital-продукты и услуги.
"Цифровая трансформация открывает уникальные возможности для молодых специалистов. T2 постоянно внедряет и активно использует различные цифровые решения, гибко реагируя на изменения и оперативно интегрируя инновации в бизнес-процессы. Мы активно сотрудничаем с вузами по всей стране и остаемся открытыми к диалогу со студентами, которые, я уверен, вскоре станут двигателями изменений и инноваций как в нашей компании, так и в отрасли в целом", — прокомментировал директор самарского филиала Т2 Виталий Чернышов.
По словам директора самарского филиала T2 Виталия Чернышова, также важную роль играет сильный и конкурентоспособный HR-бренд. Пятый год подряд T2 становится лучшей среди мобильных операторов по итогам рейтинга работодателей от hh.ru.
Руководитель направления по работе с вузами компании "Ред Софт" Евгений Дорофеев подчеркнул, что совместно с ПГУТИ ведется подготовка кадров для Самарского региона и для России, чтобы они могли знать отечественные технологии и в дальнейшем применять их в работе.
Помимо круглого стола в рамках форума прошёл студенческий хакатон — это соревнование для студентов, где команды решают практические задачи в сфере ИТ, связи и информационной безопасности. Участники соревнования проявили навыки, смогли поработать с экспертами и получить шанс попасть на стажировку.
Также у участников форума была уникальная возможность встретиться с ведущими работодателями отрасли, узнать о стажировках и вакансиях, пройти карьерные консультации и установить полезные профессиональные контакты на организованной внутри форума ярмарке вакансий.
В этом году впервые в программе форума была организована межвузовская встреча студентов цифровых вузов, среди них — ПГУТИ, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Одним из гостей встречи стал Виктор Злобич, который пообещал ребятам не просто формальное прохождение практики в подведомственных минцифры Самарской области учреждениях, а решение конкретных задач в области разработки программ и защиты информсистем от киберугроз.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения