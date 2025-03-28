В ПГУТИ прошел ежегодный форум "Кадры для цифровой экономики"

27 марта в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) состоялся ежегодный форум "Кадры для цифровой экономики". На мероприятии собрались представители правительства, руководители профильных вузов, партнеры ПГУТИ — представители работодателей и крупнейших компаний и банков страны для обсуждения ключевых аспектов подготовки специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Форум организован в рамках реализации национального проекта "Экономика данных", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Открытие форума состоялось в актовом зале вуза. С видеоприветствием к участникам обратился председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский: "В последнее время вопросы образования все громче и резонанснее звучат на самых разных площадках, в том числе в стенах Государственной думы. Это неудивительно: качественное и доступное образование — это фундамент будущего нашей страны. Если говорить об ИТ и телекоммуникациях, то качественная подготовка специалистов в ней — это обязательное условие достижения нашего технологического суверенитета и выхода в технологические лидеры. Поддержка наших вузов — это приоритет нашей работы".

Заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич также обратился к собравшимся: "Мы всегда открыты и готовы рассмотреть инициативы, которые могут получить развитие в ИТ-отрасли. Прежде всего, нам важно достичь целей по решению кадрового вопроса. Сейчас проблема нехватки ИТ-кадров лишь усиливается. Проведение таких мероприятий — это ответ на вызовы рынка. Форум обретает все больше партнеров, становится площадкой для выстраивания связей между студентами и работодателями из ИТ-отрасли".

Руководитель управления реализации региональных проектов в области высшего образования министерства науки и высшего образования Самарской области Елена Тюлякова поблагодарила ПГУТИ за инициативу проведения такого важного мероприятия. "Вуз сегодня стал главной коммуникационной площадкой, в которой участвуют студенты региона, ИТ-компании и органы исполнительной власти. На протяжении трех лет это событие проходит ярко и насыщенно. Надеюсь, что мы с вами найдем ответы пусть не на все, но на часть актуальных вопросов, которые волнуют ИТ-сферу и образование", — отметила Елена Тюлякова.

Одним из главных событий стал круглый стол в рамках площадки "Цифровые профессии будущего: молодежь, технологии, карьера" с участием руководителей ИКТ-компаний, чиновников и законодателей. Участники дискуссии рассмотрели вызовы отрасли и возможные пути их преодоления.

Главная тема обсуждения — развитие молодежных цифровых компетенций и эффективное взаимодействие государства, бизнеса и образования для подготовки кадров будущего. Эксперты обсудили перспективы, которые открывает цифровая трансформация для молодых специалистов, а также как государство готово помогать студентам и молодым специалистам в цифровой карьере.

Для выступления на дискуссионную площадку были приглашены:

Александр Краснов, ИТ-лидер стрима сопровождения систем поддержки бизнеса, директор регионального ИТ-центра Самарской области Банка ВТБ

Евгения Горевая, межрегиональный директор Нижнего Поволжья АО "ЭРТелеком Холдинг"

Евгений Дорофеев, руководитель направления по работе с вузами ООО "РЕДСОФТ"

Егор Косарев, начальник центра внутрикорпоративных коммуникаций и управления брендом работодателя ООО "Нэксайн"

Екатерина Чернобай, HR-бизнес-партнер Самарского филиала ПАО "Ростелеком"

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2

Сергей Буряшкин, директор по управлению проектами ООО "Открытый код"

Юлия Кузьменко, генеральный директор ООО "Дата Софт"

Модератором площадки выступил проректор по проектной деятельности и цифровому развитию ПГУТИ Николай Балыков.

По словам ректора ПГУТИ Вадима Ружникова, сегодня 1500 студентов старших курсов самарских вузов будут искать возможность трудоустроиться в ведущие компании ИТ-отрасли. Также он отметил, что на форуме представлены более 30 крупных компаний, которые ищут себе новую смену и кадры, в настоящее время крайне востребованы ИБ-специалисты, программисты и связисты, о последних, к сожалению, зачастую забывают, что неверно: они — основа всех телекоммуникационных процессов.

На форуме отметили, что в последние годы молодые специалисты всё чаще выбирают компанию, ориентируясь в том числе на её уровень цифровизации. Пример компании T2 это отлично иллюстрирует. Оператор активно совершенствует цифровые каналы взаимодействия как с абонентами, так и с сотрудниками и регулярно внедряет новые digital-продукты и услуги.

"Цифровая трансформация открывает уникальные возможности для молодых специалистов. T2 постоянно внедряет и активно использует различные цифровые решения, гибко реагируя на изменения и оперативно интегрируя инновации в бизнес-процессы. Мы активно сотрудничаем с вузами по всей стране и остаемся открытыми к диалогу со студентами, которые, я уверен, вскоре станут двигателями изменений и инноваций как в нашей компании, так и в отрасли в целом", — прокомментировал директор самарского филиала Т2 Виталий Чернышов.

По словам директора самарского филиала T2 Виталия Чернышова, также важную роль играет сильный и конкурентоспособный HR-бренд. Пятый год подряд T2 становится лучшей среди мобильных операторов по итогам рейтинга работодателей от hh.ru.

Руководитель направления по работе с вузами компании "Ред Софт" Евгений Дорофеев подчеркнул, что совместно с ПГУТИ ведется подготовка кадров для Самарского региона и для России, чтобы они могли знать отечественные технологии и в дальнейшем применять их в работе.

Помимо круглого стола в рамках форума прошёл студенческий хакатон — это соревнование для студентов, где команды решают практические задачи в сфере ИТ, связи и информационной безопасности. Участники соревнования проявили навыки, смогли поработать с экспертами и получить шанс попасть на стажировку.

Также у участников форума была уникальная возможность встретиться с ведущими работодателями отрасли, узнать о стажировках и вакансиях, пройти карьерные консультации и установить полезные профессиональные контакты на организованной внутри форума ярмарке вакансий.

В этом году впервые в программе форума была организована межвузовская встреча студентов цифровых вузов, среди них — ПГУТИ, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Одним из гостей встречи стал Виктор Злобич, который пообещал ребятам не просто формальное прохождение практики в подведомственных минцифры Самарской области учреждениях, а решение конкретных задач в области разработки программ и защиты информсистем от киберугроз.