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Хоккеисты "Ладьи" завершили сезон 2024/2025 на стадии плей-ин

ЕКАТЕРИНБУРГ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ладья" проиграла "Авто" - 2:5.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Сочетания звеньев тольяттинцев претерпели пару изменений по сравнению с первым матчем серии, который остался за соперником из столицы Урала — вне состава оказался Артемий Кузнецов и его место в третьей пятерке занял Артем Юшин, а тринадцатым нападающим в заявке стал Иван Кулагин.

Стартовый игровой отрезок не был насыщен опасными моментами. Несмотря на то, что шайбой больше владели хозяева, работы у Данилы Овчарика практически не возникало, однако на 17-й минуте все резко перевернулось и оборона "Ладьи" аж дважды дала сбой. Сначала Константин Торопов поразил цель броском от синей линии, а затем уральцы всего за девять секунд реализовали численное преимущество усилиями Максима Тарасова — 2:0. На этом хоккеисты "Авто" останавливаться не желали, но их пыл охладила сирена на перерыв.

В дебюте второй трети "Ладья" предстала совершенно другой командой — агрессивной и нацеленной на чужие ворота. И буквально в первой же атаке Александр Бажухин превратил наброс Магомеда Шараканова от синей линии в гол, который был засчитан только после судейского видеопросмотра, не зафиксировавшего высоко поднятую клюшку у 13-го номера тольяттинцев. 2:1. Вскоре подопечные Сергея Лопушанского заработали большинство и оперативно им воспользовались. Марат Калимуллин здорово сработал на пятаке, переправив шайбу в ворота после передачи Магомеда Шараканова — 2:2. Однако далее уральцы смогли выровнять игру и под занавес двадцатиминутки вернули себе отрыв в две шайбы. С интервалом в 27 секунд Михаил Гамзаков и Дмитрий Исаев поочередно огорчили Данилу Овчарика — 4:2.

В третьем периоде тольяттинский коллектив сразу ринулся в новую погоню, но очень быстро она подошла к концу. На 44-й минуте Ефим Белых успешно завершил екатеринбургскую контратаку. 5:2. И эти цифры продержались на табло уже до самой финальной сирены. Грустный итог для "Ладьи" — поражение в серии плей-ин со счетом 0:2 и конец сезона.

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