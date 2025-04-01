В районе ЖК "Сокол" в Самаре откроют школу на 200 мест

Новая школа на 200 мест в районе ЖК "Сокол" может быть введена в эксплуатацию уже в 2025 году. Об этом на встрече с жителями Октябрьского района заявил глава Самары Иван Носков.
"Открывать школу строительная компания будет только после полного оснащения здания необходимым оборудованием, мебелью и школьным инвентарем. Администрация города параллельно ведет переговоры по передаче объекта в муниципальную собственность. Считаю, что небольшая, но все-таки школа, должна принадлежать городу и быть доступна жителям. Ведем переговоры со строительными компаниями по проектированию и возведению в Октябрьском районе ряда других соцобъектов — детских садиков и поликлиник", — отметил Иван Носков.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения