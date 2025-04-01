В районе ЖК "Сокол" в Самаре откроют школу на 200 мест

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Новая школа на 200 мест в районе ЖК "Сокол" может быть введена в эксплуатацию уже в 2025 году. Об этом на встрече с жителями Октябрьского района заявил глава Самары Иван Носков.