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Образование Общество

В районе ЖК "Сокол" в Самаре откроют школу на 200 мест

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новая школа на 200 мест в районе ЖК "Сокол" может быть введена в эксплуатацию уже в 2025 году. Об этом на встрече с жителями Октябрьского района заявил глава Самары Иван Носков.

"Открывать школу строительная компания будет только после полного оснащения здания необходимым оборудованием, мебелью и школьным инвентарем. Администрация города параллельно ведет переговоры по передаче объекта в муниципальную собственность. Считаю, что небольшая, но все-таки школа, должна принадлежать городу и быть доступна жителям. Ведем переговоры со строительными компаниями по проектированию и возведению в Октябрьском районе ряда других соцобъектов — детских садиков и поликлиник", — отметил Иван Носков.

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