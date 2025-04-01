16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У Страхового Дома ВСК лучшая клиентская служба ВСК получила сертификат соответствия международным стандартам качества Ольга Сорокина рассказала о планах ВСК внедрить Gen AI в микросервисную архитектуру компании "Росгосстрах": сможет ли умный робот на 100% заменить оператора в диалоге с клиентом Клещи предпочитают мужчин: в 86% случаев паразиты кусают сильную половину — статистика ВСК

Страхование Финансы

У Страхового Дома ВСК лучшая клиентская служба

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Федеральный сервисный центр Страхового Дома ВСК стал лауреатом конкурса "Лучший общий центр обслуживания России и СНГ 2024" в номинации "Лучшая клиентская служба".

Юбилейный конкурс "Лучший ОЦО России и СНГ 2024", организованный порталом CFO Russia, в 10-й раз состоялся в Москве. Торжественная церемония награждения победителей прошла в рамках Вечернего приема 42-й конференции "Общие центры обслуживания — Саммит руководителей".

ВСК стал победителем в номинации "Лучший клиентский сервис".

Федеральный сервисный центр Страхового Дома ВСК в 2024 прошел масштабную трансформацию, превратившись из транзакционного подразделения в центр сервисов для бизнеса. Примером реализации сервиса стала поддержка со стороны Федерального сервисного центра нового для компании процесса — дистанционное урегулирование убытков полного цикла по полисам ОСАГО. ВСК — первая компания, выпустившая подобный продукт на рынок.

Компания запустила сервис для помощи клиентам в формировании страхового дела, который реализуется в мобильном приложении, и чтобы сделать клиентский путь комфортным в ситуациях нестабильности или сбоев функции, был разработан чат-ассистент. Он помогает собирать необходимую для регистрации страхового события информацию и отправляет данные для создания убытка, то есть подстраховывает в случае, если где-то в сервисе произойдет сбой. Клиенту не нужно ждать ответа оператора в чате, он получает сервис здесь и сейчас. Также чат-ассистент позволяет забрать часть работы с операторов и таким образом повысить их удовлетворенность и высвободить время для решения более нестандартных задач.

"Мы ценим доверие клиентов и понимаем, что оно напрямую зависит от клиентского опыта в части урегулирования. Например, наш чат-ассистент помог в оформлении и информировании более чем по 50 тысячам страховых дел.

Мы не только дали клиенту высокий уровень сервиса (CSI чат-ассистента — 4,7, АНТ по аналогичным тематикам на 43% ниже, чем с оператором), но и высвободили ресурс операторов для решения более нестандартных вопросов, что позитивно повлияло на вовлеченность и лояльность команды. Так, eNPS вырос на 10,2 п. п. и составил 44,1% (выше среднего по бенчмарку на 7,5%)" — отметила Ольга Цыплакова, заместитель генерального директора по операционному сопровождению Страхового Дома ВСК.

Это уже третья награда ФСЦ ВСК в рамках конкурса "Лучший ОЦО России и СНГ". Среди предыдущих побед: "Лучший клиентский сервис — 2021", "Лучший проект по повышению эффективности-2022".

Конкурс "Лучший ОЦО России и СНГ" проводится с 2015 года. В нем принимают участие общие центры обслуживания, центры единого сервиса, единые центры обслуживания и аналогичные центры, в которых централизованы те или иные сервисные функции. Цель конкурса — популяризация достижений общих центров обслуживания, расположенных в РФ и странах СНГ, а также обмен опытом между центрами обслуживания и повышение эффективности их деятельности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4