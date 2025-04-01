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Культура

В Самаре пройдет творческий вечер Владимира Емеца

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 апреля, в 15:00 в Доме журналиста пройдет творческий вечер "Мир в объективе" (16+) члена Союза журналистов России, ветерана Городского Молодежного Клуба (ГМК-62), автора фотоальбома "Владимир Высоцкий в Куйбышеве. 1967 г." Владимира Емеца.

Зрителям впервые покажут ранее не опубликованные авторские фотоработы.

Творческий вечер пройдет в кругу друзей и коллег в день рождения Владимира Емеца, которому исполнится 80 лет.

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Последние комментарии

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:06 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.

Nataly Kozlovskaya 05 декабря 2024 12:08 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.

Анна Вырина 04 декабря 2024 13:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!

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