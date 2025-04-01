В Самаре пройдет творческий вечер Владимира Емеца

В среду, 2 апреля, в 15:00 в Доме журналиста пройдет творческий вечер "Мир в объективе" (16+) члена Союза журналистов России, ветерана Городского Молодежного Клуба (ГМК-62), автора фотоальбома "Владимир Высоцкий в Куйбышеве. 1967 г." Владимира Емеца.
Зрителям впервые покажут ранее не опубликованные авторские фотоработы.
Творческий вечер пройдет в кругу друзей и коллег в день рождения Владимира Емеца, которому исполнится 80 лет.
Последние комментарии
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.
Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.
В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.
А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!