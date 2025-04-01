В Самаре пройдет творческий вечер Владимира Емеца

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В среду, 2 апреля, в 15:00 в Доме журналиста пройдет творческий вечер "Мир в объективе" (16+) члена Союза журналистов России, ветерана Городского Молодежного Клуба (ГМК-62), автора фотоальбома "Владимир Высоцкий в Куйбышеве. 1967 г." Владимира Емеца.