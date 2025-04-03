Под Самарой в движении загорелся грузовик

В четверг, 3 апреля, в 6:11 в пожарную охрану " поступило сообщение о том, что на автодороге Р-229 Обход Самары в Кинельском районе произошло ДТП, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
На место происшествия были направлены спасатели, которые установили, что в движении загорелся КамАЗ и быстро потушили его.
Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
На месте происшествия также работали сотрудники Госавтоинспекции и медики.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !