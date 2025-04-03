Под Самарой в движении загорелся грузовик

В четверг, 3 апреля, в 6:11 в пожарную охрану " поступило сообщение о том, что на автодороге Р-229 Обход Самары в Кинельском районе произошло ДТП, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

На место происшествия были направлены спасатели, которые установили, что в движении загорелся КамАЗ и быстро потушили его.

Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

На месте происшествия также работали сотрудники Госавтоинспекции и медики.